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「搖擺」賓州初選 形同墮胎權之爭提前上演

編譯柯立偉／綜合17日電
將代表民主黨出戰賓州州長選舉的賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)數度公開表示支持墮胎權。（美聯社）
將代表民主黨出戰賓州州長選舉的賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)數度公開表示支持墮胎權。（美聯社）

年底的期中選舉除選出各州聯邦議員外，包含賓州在內部分州長也將改選；賓州州議會目前由共和黨占多數，州長則為民主黨籍，是著名的「搖擺州」，加上最高法院可能推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決草稿外洩，預期墮胎權是否應為憲法保障的問題將成為年底選戰的重點，不僅17日的初選結果將為期中選舉定調，也預示著美國對墮胎權保護與否整體民意的走向。

將代表民主黨出戰賓州州長選舉的賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)數度公開表示支持墮胎權，承諾他若當選州長，將否決一切州議會提出限制墮胎權的法案；他說：「我們必須保持冷靜，理解墮胎權保障的究竟是什麼，而我認為墮胎權是人民基本權利的一環；我的對手在這一議題上的立場非常極端，與絕大多數賓州人關於『人身自由』的理念背道而馳；因此，我支持現在懷孕24周內可無條件墮胎的現行法律。」

共和黨民調領先的州長參選人、極右翼的馬垂諾(Doug Mastriano)對於墮胎權的態度就與夏皮羅南轅北轍，不只提出「懷孕六周以上禁止墮胎」的政見，還表示即使孕婦是因亂倫、性侵而懷孕也不得墮胎。

共和黨民調領先的州長參選人、極右翼的馬垂諾(Doug Mastriano)不只提...
共和黨民調領先的州長參選人、極右翼的馬垂諾(Doug Mastriano)不只提出「懷孕六周以上禁止墮胎」的政見，還表示即使孕婦是因亂倫、性侵而懷孕也不得墮胎。（美聯社）

包括巴雷塔(Lou Barletta)、前賓州德拉瓦郡(Delaware)議員暨企業家懷特(Dave White)等其他共和黨籍的州長參選人亦有類似政見，唯獨前費城聯邦檢察官麥史旺(Bill McSwain)認為應允許亂倫、性侵而懷孕者的墮胎。

另方面，由於州憲法修正案只需州議會兩會通過就可提交人民公投複決，不須經過州長簽字，反墮胎團體趁著聯邦最高法院可能推翻墮胎權的大環境下，正在積極遊說共和黨多數的州議會通過州憲法修正案，明示「墮胎權不在州憲法保障範圍內」。

反墮胎團體「賓州支持生命協會」(Pennsylvania Pro-Life Federation)執行長西科喬波(Michael Ciccocioppo)說：「如果共和黨能當選州長，並掌握州議會多數席次，這項修正案就一定能通過，也能夠全面禁止現在用納稅人的錢資助墮胎醫療行為的現象。」

但即使是共和黨支持者，對墮胎權的保障仍有不同看法；共和黨支持者、與前總統川普同姓，但沒有任何親緣關係的安‧川普(Ann Trump)就說：「我認為墮胎權利是該受更多的限制，但畢竟墮胎權已全面合法達50年之久，完全禁止就太嚴格了；至少在懷孕初期要允許婦女有選擇墮胎的權利。」

墮胎 共和黨 賓州

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