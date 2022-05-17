降低中國貨關稅？ 拜登兩大女將葉倫和戴琪傳立場分歧

拜登政府內部對是否調降進口中國商品關稅仍意見分歧，以財長葉倫為首的陣營支持調降關稅，以貿易代表戴琪為首的陣營則擔心，若貿然調降或取消中國貨關稅，將使美中協商的籌碼減少。 美聯社

美國政府為了對抗通膨，正在評估調降對中國進口商品加徵的關稅 稅率。不過知情人士透露，美國總統拜登 恐怕必須先解決團隊內部不斷擴大的歧見，他的兩名大將財政部長葉倫、貿易代表戴琪 便抱持不同的立場。

路透報導，拜登政府內部數月以來一直在爭論，是否要繼續對3,000多億美元中國貨加徵多達25%稅率的關稅；這些關稅是川普時期所加徵，使美企多了數十億美元成本。

知情人士指出，葉倫和戴琪之間的分歧，可能迫使拜登在夏季中以前做出決定。

消息人士說，葉倫是希望削減其中多項關稅的人之一，而戴琪則盼能暫緩削減關稅，並擬定更廣泛的對中貿易策略，藉此保護美國人的工作機會、防止中國的行為影響全球市場，甚至可能包括再推新的戰略性關稅。

一名顧問表示，對民主黨11月競選至關重要的工會，目前反對放寬關稅，為這場論戰火上加油。 拜登還親自告訴工會領導人，他們將參與最終的決定。

美國居高不下的通膨率，迫使拜登近來鬆口，已開始評估調降對中國進口商品加徵關稅稅率的可能性。與此同時，拜登所屬的民主黨，在11月期中選舉後能否繼續握有國會多數席次，也將面臨一場硬仗。

拜登政府4月便已開始正式評估前總統川普在2018、2019年對中國實施的關稅措施。這項評估可能費時數月，在最終決定出爐前，還會在7月5日和8月22日間徵詢公共意見。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究顯示，降低對中國商品加徵的關稅稅率，最多可以降低美國通膨率1.3個百分點，或為每個家庭省下797美元。戴琪卻公開質疑這些發現是「介於虛構或有趣學術實踐之間的東西」，並呼籲從「戰略視角」來審視關稅。