南加教會槍擊案罹難英雄 鄭達志視病猶親 精通武術

鄭達志位於加州亞里索維耶荷的診所外，一名病人在他的照片前拭淚。(美聯社)

在美國南加州台裔教會槍擊案中，挺身阻擋槍手而身亡的52歲台裔醫生鄭達志（John Cheng）受父親影響成為醫生，視病猶親的親切態度以及豐富醫學 知識，備受病患推崇。

鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志15日特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。

鄭達志是南岸醫療集團（South Coast Medical Group）成員，替加州亞里索維耶荷（Aliso Viejo）及周邊地區病患服務，獲得美國家庭醫學委員會（ABFM）認證，且是運動醫學專科醫生。

鄭達志10年前在南岸醫療集團一篇訪問中表示，每一名前來求診的病患都受到同樣關懷，醫生能讓他們了解如何照顧自己，讓病患的生活變得更好，而他認為，「照顧好每一位病患，他們就有能力照顧好他們的家人，從而創造出更多正向家庭氛圍，進而讓社會更好」。

影片來源：YouTube scmgav

鄭達志說，醫生與病患是非常特別的一對一關係，醫生幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫生，你是第一個真正聽我說話的醫生」。

民眾在鄭達志位於加州亞里索維耶荷的診所外獻花。(美聯社)

鄭達志於德州 一個熱情小鎮成長，由於從小看到父親對社區裡每一名病人的關懷，他在就讀德州理工大學醫學院（Texas Tech School of Medicine）前，就已經耳濡目染養成了這種親切行醫方式。

同樣的，他從童年開始對武術的熱愛，使他成為一位在營養和運動醫學方面知識淵博的備受尊敬家庭醫生。

鄭達志在德州取得學位後，到著名的加州大學 洛杉磯分校（UCLA）以及凱薩醫療機構家庭與運動醫學部門，完成住院與研究醫師訓練，開業行醫後也不忘繼續研究與精進技術。

熱愛體育的鄭達志在武術方面頗有造詣，除了曾經擔任當地幾所高中的隊醫外，他也深受業餘和職業運動員的信賴。

報導稱，與鄭達志會面後，你馬上就能確信他重視長期關係。由於他能夠與來自不同背景的人建立良好關係，因此他與患者的關係常延續多年。

此外，鄭達志還因特別擅長於評估棘手病例而享有盛譽。「他就像一位經驗豐富的偵探，始終充滿活力迎接新挑戰，發揮創意為每個病患找到解決方法。」