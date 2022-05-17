周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

南加州 橘郡拉古納伍茲「爾灣台灣基督長老教會」15日發生的一死五傷槍擊案，槍手為來自拉斯維加斯的68歲台灣移民周文偉 （David Wenwei Chou）。

本報2012年4月報導，周文偉在拉斯維加斯投資12間舊公寓，賺租金資助兒子學費，但卻遇房客襲擊重傷，險些沒命。他的妻子李女士曾受訪表示，很心疼先生為了讓家人無後顧之憂努力爭取增加收入機會。

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收租被毆重傷周文偉返家

(原文刊登日期：2012年4月15日)

記者馮鳴台／拉斯維加斯報導

夜晚收房租被惡房客打成重傷的華裔房東 周文偉，已出院返家休養，拉斯維加慈濟會員前往他出事的公寓幫忙清掃血跡和換門鎖，讓周文偉在自己的公寓內安心養傷。

周文偉的出租公寓在Cambridge街，位於會展中心後方，可以眺望永利度假中心（Wynn Las Vegas）。他為這八套三臥室的公寓取名叫「良心客棧」，偶爾有來參加會展的中國租客，短期住在他的公寓內。

周文偉的妻子已從佛羅里達州來照顧傷勢嚴重的丈夫，她要周文偉放寬心，並且在慈濟義工協助下，把周文偉從出事前居住的貯藏室內搬回公寓去。

站在自己窩居的貯藏室前，周文偉承認自己太大意，為了爭取更多一間房租供念牙醫系的兒子完成學業，而從三臥公寓搬出來住進原來存放雜物的貯藏室，暴露出自己財物不安全的弱點。

周文偉習慣收足了房租才一起存進銀行，被打成重傷那晚，他的一個裝房租的公事包內，還有6000餘元剛收來的房租，這個公事包被警方找到，但袋內的錢全不見了，他的案子由房客因欠房租傷人，變成預謀傷人劫財案。

周文偉的妻子李女士表示，很心疼先生為了讓家人無後顧之憂努力爭取增加收入機會。周文偉表示住在貯藏室他並不覺得委屈，睡覺以外時間常在公寓花園內種果樹，聞著滿園玫瑰花香，他是繁華城市中的修行者。

住在出事公寓隔鄰及樓下的三家房客，都對房東出事萬分同情，他們去醫院探望周文偉，見到周文偉回到公寓坐在玫瑰花園休養，紛紛上前問候並祝福他早日痊癒。

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