我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

世界新聞網／綜合報導
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

加州橘郡拉古納伍茲「爾灣台灣基督長老教會」15日發生的一死五傷槍擊案，槍手為來自拉斯維加斯的68歲台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）。

本報2012年4月報導，周文偉在拉斯維加斯投資12間舊公寓，賺租金資助兒子學費，但卻遇房客襲擊重傷，險些沒命。他的妻子李女士曾受訪表示，很心疼先生為了讓家人無後顧之憂努力爭取增加收入機會。

➤➤➤周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

收租被毆重傷周文偉返家

(原文刊登日期：2012年4月15日)

記者馮鳴台／拉斯維加斯報導

夜晚收房租被惡房客打成重傷的華裔房東周文偉，已出院返家休養，拉斯維加慈濟會員前往他出事的公寓幫忙清掃血跡和換門鎖，讓周文偉在自己的公寓內安心養傷。

周文偉的出租公寓在Cambridge街，位於會展中心後方，可以眺望永利度假中心（Wynn Las Vegas）。他為這八套三臥室的公寓取名叫「良心客棧」，偶爾有來參加會展的中國租客，短期住在他的公寓內。

周文偉的妻子已從佛羅里達州來照顧傷勢嚴重的丈夫，她要周文偉放寬心，並且在慈濟義工協助下，把周文偉從出事前居住的貯藏室內搬回公寓去。

站在自己窩居的貯藏室前，周文偉承認自己太大意，為了爭取更多一間房租供念牙醫系的兒子完成學業，而從三臥公寓搬出來住進原來存放雜物的貯藏室，暴露出自己財物不安全的弱點。

周文偉習慣收足了房租才一起存進銀行，被打成重傷那晚，他的一個裝房租的公事包內，還有6000餘元剛收來的房租，這個公事包被警方找到，但袋內的錢全不見了，他的案子由房客因欠房租傷人，變成預謀傷人劫財案。

周文偉的妻子李女士表示，很心疼先生為了讓家人無後顧之憂努力爭取增加收入機會。周文偉表示住在貯藏室他並不覺得委屈，睡覺以外時間常在公寓花園內種果樹，聞著滿園玫瑰花香，他是繁華城市中的修行者。

住在出事公寓隔鄰及樓下的三家房客，都對房東出事萬分同情，他們去醫院探望周文偉，見到周文偉回到公寓坐在玫瑰花園休養，紛紛上前問候並祝福他早日痊癒。

南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

周文偉 房東 加州

上一則

去年買預售屋 今年房貸利率翻倍「每月多繳數百元」

下一則

南加教會槍案涉政治仇恨犯罪 中國和統會長撇清關係

延伸閱讀

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機

南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52

超人氣

更多 >
南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次
加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光