周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

2012年4月被惡房客打成重傷的周文偉。本報檔案照

南加州 橘郡拉古納伍茲「爾灣台灣基督長老教會」15日發生的一死五傷槍擊案，槍手為來自拉斯維加斯的68歲台灣移民周文偉 （David Wenwei Chou）。

本報2012年4月報導，周文偉2009年從佛州到拉斯維加斯投資12間舊公寓，賺租金 資助兒子的學費，誰知碰上惡煞房客，險些沒命。

華人業主收租惡房客突襲

(原文刊登日期：2012年4月5日)

記者馮鳴台／拉斯維加斯報導

三年前從佛羅里達州到拉斯維加斯投資公寓的華裔房東周文偉（David Chou），3日晚間收房租時被房客以請他查看馬桶漏水而引入室內，一男一女惡房客以鐵棒及剪刀揮打他，倒地前他高喊「救命」，周文偉再醒來時躺在日昇醫院（Sunrise Hospital）重創中心（Trauma Center），頭頂上、眼眉心各縫了幾十針，左手肘骨被打斷，鼻梁骨碎，臚內可能有血塊。

周文偉說，他2009年來拉斯維加斯投資12間舊公寓，由自己管理，每間每月以700餘元的租金出租房客，這對男女上月3日才新搬進來，簽約租下這間附帶家具的公寓，月租745元。

他表示，當天上午房客來向他借十元說要坐公車去領工資，晚間6時30分後會回家付他房租。他於晚上8時去到房客的單位，女房客先用馬桶漏為由，要他進浴室查看，等他轉身出浴室時，身型高大的白人男房客擋住出口走道，並揮拳打他臉部，隨後並用女房客準備的鐵棒猛打他的頭，他用左手肘抵擋，見到女房客拿起剪刀刺他，認為可能被殺害，周文偉高喊救命，在暈倒地前猶聽到女房客說：「快拿他的汽車鑰匙。」

周文偉清醒後，不清楚誰叫救護車送他去醫院，半夜在醫院中被大都會警局探員叫醒，他告訴警方，是女房客一人簽租約，年紀才21歲的西裔女房客叫Lisa Garza，男房客始終不肯把名字放在租約上，自稱是David Joe，白人，年約40歲，頭頂有刺青圖案。警方表示，案發後兩人已逃逸。

對調酒很有研究的周文偉，出版過幾本有關調酒書，他中英文俱佳，曾在美國大學開過課，現在為了供兩個念牙醫系的兒子讀書，房租收入對他很重要，平日自己很節儉，也沒有為自己買健康保險，為了多一間房租收入，寧可委屈自己住在公寓的洗衣房內。

➤➤➤周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

受傷後身體疼痛以外，周文偉還為龐大的住院費用發愁，他痛心這兩名房客心狠手辣，竟然為了區區745元租金而欲致他於死地。

周文偉的不幸事件，可提醒未來拉斯維加斯投資買房作「寓公」的華人，切記不可單獨進入房客住處，更不能在晚上去收租。