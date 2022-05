南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

南加州台裔教會槍擊 案造成1死5傷,職業美式足球NFL 球員史丹頓表示,死者就是他的醫師鄭達志(John Cheng),並稱讚他是英雄,在案發時英勇對抗槍手。

NFL克里夫蘭布朗(Cleveland Browns)後衛史丹頓(Johnny Stanton)在社群媒體 上寫道:「我剛發現昨天在拉古納伍茲(Laguna Woods)槍擊案中被殺害的人就是我的主治醫師鄭達志。絕對的英雄,他攻擊槍手幫忙拯救教堂裡很多人,我只是想讓大家知道他的名字,我們會懷念他的。」

德州貝勒大學(Baylor University)也在推特發文說:「鄭達志醫師昨天喪生,在橘郡(Orange County)的教堂英勇對抗槍手,實際上是為教友擋子彈。他也是校友,1991年畢業班級。請與我們一同為認識他與愛他的人祈禱。」

法新社報導,鄭醫師當時試圖將槍手制伏在地,讓其他人將行凶者五花大綁等警察到來。美國廣播公司(ABC)分台ABC7獨家取得的照片顯示,拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church)內一群英勇的教徒合力將槍手壓制在地。

橘郡警長巴恩斯(Don Barnes)說:「如果沒有鄭醫師的義舉,無疑會有更多人受害。不幸的是,鄭醫師在對抗凶嫌後被子彈打中,當場死亡。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境說,鄭達志是運動醫學的專科醫師,本著醫師救人濟世的精神在槍擊案中喪生,獲美方執法人員在今天公開記者會中推崇,「他的英勇行為,拯救了許多生命」。

鄭達志出生台灣,一歲時隨父母移民美國,他的父親也是醫師,約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛,鄭達志昨天特別陪同母親到教會聚會,卻遇此劫難。他身後留下妻子以及一對兒女。

