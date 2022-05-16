南加台僑槍案／觸動兩岸敏感神經 中國媒體避重就輕

中新網刊發的洛杉磯槍擊案，報導內容避重就輕。圖為當地警車趕至案發現場。（取材自中新網）

美國洛杉磯橘郡台灣人聚集的教堂遭被定調為「中國移民 」的男子槍擊 事件，已觸及兩岸政治敏感神經，中國媒體甚少報導，目前僅官方的中新社提及此槍擊案，且稱嫌疑人是亞裔 居民，也未引述警方初步調查嫌疑人是「仇恨台灣」的行凶動機。

這起「中國移民」槍殺台僑的新聞在中國已成敏感的「政治新聞」，到17日上午，中國主要官媒多未報導此事，只有負責以對外報導為主要新聞業務的中國新聞社自事發一天來發出三篇報導，且均避重就輕。

中新社最新的一篇報導「美國奧蘭治（橘郡）教堂槍擊案嫌疑人面臨六項重罪指控」，是今天（17日）上午8點發出，文中指引述警方的調查，槍擊案嫌疑人是68歲的內華達州拉斯維加斯市亞裔居民David Chou，他面臨一項謀殺重罪和五項謀殺未遂重罪指控，保釋金100萬美元。

中新社的報導描述了死者英勇的奪槍結果中槍身亡，引述警方的說法「他是一位英雄」。

中新社今早最新報導在關鍵部分仍避重就輕，包括仍稱嫌疑人是亞裔男子，而非中國移民凶嫌，同時也避談警方初步調查的仇恨台灣才行凶的動機，報導僅稱目前警方沒有發現嫌疑人與該教堂或教會成員有任何直接關係，美國聯邦調查局(FBI)已啟動仇恨犯罪調查。