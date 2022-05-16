加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

美國加州 一處長老教會教堂15日發生槍擊 案，造成台裔教友1死5傷，由於相關人員都是台裔或台籍，與台灣的長老教會關係密切，槍擊後許多細節透過長老教會系統傳回台灣，現場包括講道的牧師張宣信等人制服槍手的照片也曝光，一名牧師娘描述槍手進入教會後，把所有的門都封死，一開始還以為是警衛要趕人離開，但也可見兇手是打算大開殺戒，如果沒有被制服，死傷人數更多。

死亡的鄭姓醫師，是醫師世家，其父親的兄弟都是醫師，死亡的鄭醫師與兄弟也是醫師，父親在半年前過世，母親一直無法走出傷痛，因為張宣信到當地探望，他特別陪母親前往禮拜，平日因為該教會是以台語聚會，鄭醫師因語言的關係，並不在這個教會聚會，沒想到陪母親前往卻遇上死劫，身後還留有兩名讀初中的兒女。

根據現場另一名牧師張維道的太太描述，事發時大家已經聚完餐，陸續離開教會，她本來與牧師已經走到門外，後來想起來眼鏡望了拿，就回到教會裡，張牧師則在門外等候，當時她看到槍手穿著藍色的警衛服，戴著帽子，把出口一個個鎖起來，鎖不了就用釘子釘起來，當時以為是聚會時間太久，警衛鎖門趕人，看到槍手把最後一個出口鎖上，她還對槍手說「你這樣我出不去」。

沒想到槍手鎖完門後，就拔出槍來射擊，但射擊的方向並不是往張牧師娘，而是往講堂內射，因事發突然，大家都愣住，之後牧師娘才趕快與其他人一起躲進小會議室中，逃過一劫。

張牧師娘描述她看到的現場，死亡的鄭醫師為了阻止槍手，撲身上前，一人擋了三槍，倒在血泊中當場死亡，當時鄭醫師年幼的兒子也撲上前，還好張宣信丟椅子制止，否則幼子可能也難逃槍擊。

張宣信的手寫訊息也傳回台灣，表示他是從台灣前往美國由他所創立的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）探視，事發時，他正在台上與會友拍照，突然聽到台下槍聲大作，「一開始我以為是玩具槍空包彈，只為開玩笑嚇唬人」，根本不知道要躲藏，後來才確定是槍案，當時他與歹徒大約有10到15步的距離，歹徒後來槍枝朝下，他並不知道對方腿上還有另一把槍，趕緊衝下台，隨手拿起椅子砸過去，槍手可能受到驚嚇，槍枝掉在地上。

「我怕他再去撿槍，撲身奮力壓制住他的手，大聲請其他人來協助我壓住他的身體，有三位弟兄一起來幫忙，並請人急電911，牧師娘也過來幫忙，我們一時找不到繩子，臨時用電線捆住他的腳，我看到那把槍外，地上還有一把刀，然後才驚嚇的看到受害的鄭醫師趴倒在我右前方，背部上有三個血跡的槍傷，已經一動也不動⋯」，由於他與死亡的鄭醫師一家人都熟識，情感密切，對於鄭醫師死亡難過不捨。

他還在文中描述事發後大批警員到場，可能為清查是否還有幫凶，現場人員都被控制，連上廁所都不行，後來一一被訊問後，為躲避媒體採訪，還用大巴士把大家載到遠處放下，才能各自回家。