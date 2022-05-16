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南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

中央社／舊金山16日專電
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

加州橘郡15日發生一起涉及台裔教會的槍擊血案，加州橘郡警方今天表示，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou，暫譯），警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。

加州橘郡（Orange County）警方表示，兇嫌周文偉在昨天的槍殺案造成1人當場死亡、4人重傷以及1輕傷，該嫌已被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為 100 萬美元。橘郡地方檢察官辦公室訂於23日正式提起公訴。

加州副檢察長、約巴林達（Yorba Linda）台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）今天接受中央社記者電話採訪時表示，「爾灣台灣基督長老教會」平時租借「日內瓦長老會教堂」舉辦教會活動，使用的語言多台語。由於主持教會的現任牧師李輔仁（台福）獲邀到外地演講，教友們特別邀請從台灣返美探視父母的前主任牧師張宣信於15日代理講道和主持當天的活動。

黃瑞雅的父母也是「爾灣台灣基督長老教會」教友，目前他們人在台灣，沒有參加這次聚會。

市議員的工作在美國是義工，黃瑞雅聯絡教會的教友希望提供協助而得知，兇嫌昨天一早進入教會時，負責接待的教友對兇嫌說，「歡迎你第一次來」，兇嫌卻說，「這不是我第一次，我已經來這裡兩三次了」；不過他這樣的回答讓接待的教友一時感到不解。

黃瑞雅轉述當時在場的教友表示，兇嫌跟著做禮拜，一直到中午吃飯時拿出槍，兇嫌以鐵鍊鎖住教堂，還推走一位詢問的教友、斥道「不關你的事」。

兇嫌開了第一槍之後，鄭姓醫師衝上前試圖制止，卻被槍擊當場身亡。鄭姓醫師當天特別為了陪伴90多歲的母親才到教會，教友間感到不捨。

就在凶嫌補充子彈時，前主任牧師張宣信趁機從嫌犯背後拿椅子撲打，其他教友一湧而上將兇嫌制伏。對此，橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）15日在記者會上表示，該教會的教徒們表現「超高的英勇與膽量」，如果不是他們迅速行動回應，可能會有更多傷亡。

加州 槍擊 爾灣

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