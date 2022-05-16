南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

警方16日指出，南加州橘郡拉古納伍茲(Laguna Woods)日內瓦長老會教會(Geneva Presbyterian Church)15日發生的槍擊 案，槍手為華裔移民 ，因為仇恨台灣人而作案。橘郡警長辦公室在推特發文寫道，兇嫌為來自拉斯維加斯的68歲男子周文偉( David Chou)，目前以一項謀殺罪、五項謀殺未遂罪在押，法官裁定保釋金為100萬元。

洛杉磯 時報報導，聯邦調查局(FBI)洛杉磯分局副分局長強生(Kristi Johnson)表示，已針對這起槍擊案展開聯邦仇恨犯罪調查。報導指出，洛杉磯台北經文辦事處處長黃敏境表示，槍擊案傷者當中有4人擁有中華民國國籍，另1人出生於菲律賓，但為能說台語的台僑。

橘郡警長巴恩斯(Don Barnes)16日說，身為華裔移民的兇嫌，由於政治因素對台灣僑胞社區心生仇恨而開槍。這起槍擊案造成一死五傷，死者為52歲醫師鄭約翰(John Cheng，音譯)。

警方指出，鄭約翰奮不顧身上前設法阻止槍手開槍，結果不幸中彈身亡，身後留下妻子與一雙兒女。一名牧師持椅子砸向槍手頭部，教友們紛紛上前聯手制扶槍手，並以電線綑綁。

巴恩斯在16日記者會上說，周文偉並非日內瓦長老會教會教友，但15日卻開車抵達教會，用鐵鍊把門鎖住之後便朝教友開槍。槍手還在教堂裡放置四枚汽油彈(Molotov)。

巴恩斯說，槍手在車輛裡留下的字條裡，說明了「有多麼痛恨台灣人」。

菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)洛杉磯分局副分局長葛拉威(Stephen Galloway)說，周文偉以合法管道在拉斯維加斯購買兩把9毫米手槍。

日內瓦長老會教會15日的午餐聚會，是為了歡迎兩年前搬回台灣的前牧師張宣信返美探望教友。槍擊案發生時，餐會現場約有40人。

橘郡區域檢察長史匹澤(Todd Spitzer)表示，這場餐會上許多參加者為老年人，事發當時門被鎖住而無法逃離，一名牧師急情之下，盡全力而制伏槍手。