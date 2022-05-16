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拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係

中央社阿布達比16日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國元首哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）日前過世，美國總統拜登（Joe Biden，前）派出由副總統賀錦麗(後)率隊的重量級代表團前來哀悼致意，顯然力圖修復和波斯灣阿拉伯盟國的關係。美聯社
阿拉伯聯合大公國元首哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）日前過世，美國總統拜登（Joe Biden，前）派出由副總統賀錦麗(後)率隊的重量級代表團前來哀悼致意，顯然力圖修復和波斯灣阿拉伯盟國的關係。美聯社

阿拉伯聯合大公國元首哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）日前過世，美國總統拜登（Joe Biden）派出由副總統賀錦麗率隊的重量級代表團前來哀悼致意，顯然力圖修復和波斯灣阿拉伯盟國的關係。

莫斯科入侵烏克蘭後，美國亟欲改善和波斯灣友邦關係。烏克蘭戰爭後，歐洲尋求降低對俄羅斯石油的依賴，凸顯出波斯灣產油國的重要性。

阿聯元首哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）5月13日辭世，全球領袖陸續前來向新元首穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）致意，並對哈里發的辭世表達哀悼之意。

美國代表團由副總統賀錦麗（Kamala Harris）領軍，團員涵蓋幾乎所有拜登的高級國安幕僚，從國務卿、國防部長、中央情報局（CIA）局長、到高級白宮官員等。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）政策專家塔斯皮納（Omer Taspinar）指出：「這是重大魅力攻勢，因為拜登政府想修復關係。」

俄國入侵烏，波灣國家迄今拒絕選邊站，石油輸出國家組織（OPEC）重量級產油國沙烏地阿拉伯和阿聯也抗拒提高石油產量，以遏止油價漲勢。這波漲勢已大幅推升全球通膨。

資深美國官員表示，這個重量級代表團反映華府亟欲展現對這個區域的承諾。

賀錦麗將強調希望在安全、氣候、太空、能源和商業等領域深化關係。

拜登政府主要焦點一向在中國，中東一直不是優先要務。自2月以來，美國外交政策主要聚焦在烏克蘭衝突。

伊朗撐腰的葉門反叛組織青年運動（Houthis）今年1月以飛彈攻擊阿布達比後，美國未強力表態力挺阿聯，令阿聯特別失望。

塔斯皮納指出，葉門叛軍攻擊後，美國未派出高階代表團表達關切之意，讓阿聯感到失望。拜登這次派出大陣仗代表團，希望能修復雙方關係，讓關係重新步上正軌。

阿聯駐華府大使3月罕見公開承認，兩國關係陷入緊張。

根據路透社報導，拜登沒有在這場攻擊事件後的第一時間致電關切，以及未強力回應，像是再度將青年運動指定為恐怖組織，而引發當時阿聯的實際領導人穆罕默德不滿。

根據熟悉阿聯想法的消息人士表示：「美國代表團的層級和規模釋出明顯的訊號，對於穆罕默德和阿聯的領導人將具意義。」

拜登 石油 烏克蘭

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