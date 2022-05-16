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南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

中央社／台北16日電
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。歐新社
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。歐新社

加州一間教堂15日發生涉及台僑的槍擊案，地點在當地的退休老人社區附近。台灣駐洛杉磯辦事處指出，一人當場死亡，受傷的五人有四人為重傷，這六人都是台灣人。

駐洛杉磯辦事處副處長林暉程在電話訪問中表示，南加州警方15日下午約1時26分接獲通報發生槍擊案，60多歲台灣槍手對一群正在台灣教會活動的教徒開槍，造成一人當場死亡，另有四人重傷、一輕傷，案發後，傷者被送往當地三家醫院。

槍擊地點在加州橙縣（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），附近是退休社區，駐洛辦事處第一時間代表政府、外交部向家屬表達哀悼，透過台籍醫師、當地僑胞、急難救助協會前往醫院提供翻譯和必要協助。

➤➤➤南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

橙縣警方在案發後召開記者會表示，已逮捕拘留一名嫌犯，發現與槍擊案有關的武器。副警長海洛克（Jeff Hallock）說，槍擊案發生時，教堂內的教徒表現英勇，如果不是他們迅速行動回應，可能會有更多傷亡。

警方公布槍傷的五人，包括66歲、92歲、82歲和75歲台裔男性，及一名86歲女性。

海洛克提到，教堂內有30到40人聚會，案發時，其中一人用延長線綁住槍手、沒收武器，警方在現場找到兩把手槍。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，警方認為嫌犯是一名來自拉斯維加斯（Las Vegas）的68歲亞裔男子，很可能不是當地人。包括嫌犯、死者和傷者的姓名等細節還在等警方公布。

槍擊 加州 洛杉磯

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