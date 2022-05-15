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「大排擠理論」掀仇恨犯罪 挑非裔下手 稱白人會被取代

編譯洪毅／綜合15日電
紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工15日在當地教會聚會，大家悲哀不已。(Getty Images)
紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工15日在當地教會聚會，大家悲哀不已。(Getty Images)

紐約州水牛城14日發生10死3傷的槍擊案，目前的流傳影像及證據都指向，18歲兇嫌甘德倫(Payton Gendron)是陰謀論「大排擠理論」(Great replacement)的信奉者，專挑非裔下手；該陰謀論宣稱，其他族裔將會「取代」白人，儘管無稽，卻為近年來不少槍擊案兇嫌所信奉。

由於該陰謀論的重心在「取代」，基本上認定白人更為優越，而非白人族裔的人口增加或與白人通婚，將摧毀由白人建立起來的文明、乃至白人這個族裔本身，因此所有非白人族裔都可能是該理論信奉者敵視的對象。

●重大槍擊 該理論信徒

例如甘德倫在撰述的文件中反覆提及2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案的兇嫌塔倫(Brenton Tarrant)，塔倫在該次針對穆斯林的槍擊案中殺害51人、槍傷40人。

造成11死的2018年匹茲堡猶太教堂槍擊案兇嫌鮑爾斯(Robert Bowers)，以及造成23死的2019年德州艾爾帕索槍擊案兇嫌庫魯休斯(Patrick Crusius)，均是大排擠理論的信奉者；艾爾帕索槍擊案發生地80%的居民為西語裔。

這些事件表明，導致愈來愈多暴力犯罪事件與大排擠理論有關，不論是已在這片土地生活百年的非白人族裔，或晚近的移民者，都不能夠免於這些信奉者的敵視。

●比爾博言論 兩黨抨擊

綜觀美國歷史，最知名的陰謀論推動者堪稱是「南方民主黨人」1935年至1947年任密西西比州國會參議員的比爾博(Theodore G. Bilbo)，比爾博曾經著書論及他的理論，包括由白人建立的文明是多麼優秀，然而非裔人口的增加，正逐漸威脅美國。

比爾博聲稱，許多非裔為「混種」，不但無能建立文明，還會摧毀文明，宣稱若按此趨勢，300年後的美國將「再無白人」，變得「不是黃皮膚就是棕皮膚」；故比爾博還曾主張，應該將美國的非裔送回非洲。

比爾博激進的言論遭到兩黨及學術界抨擊，包括有「美國人類學之父」之稱的鮑亞士(Franz Boas)；而鮑亞士的猶太血統及德國移民出身，則成為比爾博反擊的切入點。

這段歷史也表明，大排擠理論從來就不是新鮮事，但是這個伴隨種族主義、反移民的主張，而且在近80年前就遭到各界駁斥的陰謀論，近年來在極端主義者之間，竟又有死灰復燃的跡象。

紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工與受...
紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工與受害者家屬，15日在當地教會聚會，大家悲哀不已。(Getty Images)

槍擊 非裔 移民

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