我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

瑞典總理明前往國會 尋求支持加入北約

中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導
瑞典總理安德森宣布將前往國會，就加入北約尋求支持。(路透)
瑞典總理安德森宣布將前往國會，就加入北約尋求支持。(路透)

瑞典總理安德森宣布，明天將前往國會，就加入北約尋求支持。芬蘭總理尼尼斯托則透露，他昨天致電俄羅斯總統普亭，告知加入北約決定，普亭回應此舉將傷害雙邊關係。

安德森（Magdalena Andersson）今天在記者會上宣布：「明天我將確保國會廣泛支持瑞典申請加入北約（NATO），之後政府將作出正式決定。」

安德森還說：「對瑞典的安全與全體人民來說，加入北約是最佳做法。我們相信瑞典需要北約提供的正式安全保證。」

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）稍早宣布支持加入北約，這讓加入北約派在國會取得巨大優勢。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稍早已正式宣布將申請加入北約，並可能在下週某個時間點，正式向北約位於布魯塞爾的總部遞交申請加入文件。

尼尼斯托接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時透露，他昨天主動致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），告知對方上述決定。對此普亭回應，芬蘭此舉將傷害兩國關係。

據尼尼斯托的說法，普亭告訴尼尼斯托，他認為芬蘭加入北約是個錯誤，但普亭並未在通話中重申莫斯科將採取報復行動的威脅言論。

尼尼斯托還說，芬蘭應繼續觀察並追蹤俄方反應，「但目前看來，似乎沒有迫在眉睫的威脅。」

普亭 瑞典 俄羅斯

上一則

芬蘭宣布申請加入北約 國會將辯論

延伸閱讀

芬蘭宣布申請加入北約 國會將辯論

芬蘭宣布申請加入北約 國會將辯論
反普亭專制20年 俄76歲女藝術家挺身斥入侵烏克蘭

反普亭專制20年 俄76歲女藝術家挺身斥入侵烏克蘭
普亭對於芬蘭入北約態度冷靜 芬蘭總統：令人驚訝

普亭對於芬蘭入北約態度冷靜 芬蘭總統：令人驚訝
烏情報局長估戰爭8月逆轉、年底結束 還曝俄內部籌謀政變

烏情報局長估戰爭8月逆轉、年底結束 還曝俄內部籌謀政變

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係