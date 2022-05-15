芬蘭宣布申請加入北約 國會將辯論

芬蘭總統尼尼斯托（右）與總理馬林（左）15日在首都赫爾辛基總統府召開聯合記者會，宣布決定加入北約。（歐新社）

芬蘭政府15日宣布將申請加入北約組織。在俄國 入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年來的中立加入北約，無視俄國威脅可能進行報復。芬蘭國會未來幾天將針對這項歷史性決定展開辯論，料將批准，芬蘭可能下周向北約提出申請。

芬蘭總統尼尼斯托與總理馬林15日在赫爾辛基總統府召開聯合記者會宣布此事。尼尼斯托說，「這是歷史性的一天，一個新時代開始了」，並稱加入北約會使芬蘭國安「最大化」。

馬林說，申請加入北約須先經國會批准，「我相信國會將秉持決心和責任感，針對這個歷史性決定展開辯論」；「在未來幾天，加入北約的決定將基於強而有力的授權。我們一直和北約和其成員國保持密切聯絡」。

芬蘭國會將批准申請入會決定，可能在下周向布魯塞爾北約總部提交申請。加入北約需所有30個成員國一致同意，芬蘭入會過程可能耗時數月。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，芬蘭這項決定已激怒俄國。克里姆林宮聲明指出，俄國總統普亭 14日告訴尼尼斯托，芬蘭放棄中立選擇加入北約「是個錯誤」。

除了芬蘭，瑞典 也已採取步驟加入北約，喬治亞也有意加入。馬林表示，「希望我們能與瑞典一起提出申請」。

外界原本預料芬蘭和瑞典可順利加入北約，但土耳其表態反對。土耳其外長卡夫索格魯說，芬蘭與瑞典支持被土耳其視為非法的庫德族激進組織「庫德工人黨」，「令人無法接受且可恥」。

北約30國的外長在德國柏林舉行會談，討論芬蘭與瑞典加入北約。北約副秘書長吉歐阿納表示，北約有信心能克服成員國土耳其的反對，迅速同意讓芬蘭與瑞典加入。