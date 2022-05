俄：駐美外交官受暴力威脅 美情報部門試圖滲透

俄羅斯駐美大使安托諾夫。(Getty Images)

塔斯社(Tass)今天引述俄羅斯 駐美國大使安托諾夫(Anatoly Antonov)的話報導,俄國駐華府外交官正受到暴力威脅,美國情報部門也試圖接觸他們。

安托諾夫告訴俄羅斯的電視台,俄國2月24日入侵烏克蘭 後,已停止跟美國官員面對面會談。

塔斯社報導,安托諾夫說:「這裡就像一個被圍困住的堡壘,基本上,我們的大使館 是在一個充滿敵意的環境中運作的…大使館工作人員遭受威脅,其中也包括身體暴力的威脅。」

「美國安全部門的探員就在俄羅斯大使館外面晃來晃去,發放(美國)中央情報局(CIA)、聯邦調查局(FBI)的電話號碼,讓人可以打去,建立起聯絡管道。」

CIA和FBI拒絕評論此事,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)和美國國務院沒有立即回應要求置評的訊息。

俄羅斯駐波蘭大使9日被抗議戰爭的人潑了一身紅色液體。

早在俄羅斯侵略烏克蘭前,美、俄對彼此外交人員的規模和運作方式就已有糾紛。

在美國表示,將驅逐12名俄羅斯駐紐約聯合國總部代表團的外交官後,俄羅斯3月也驅逐了數名美國外交官員。