德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

德州達拉斯韓國城的「美髮世界」沙龍槍擊案發生三天後，警方14日改口稱可能是仇恨亞裔的連續攻擊事件。(美聯社)

德州達拉斯(Dallas)一家韓裔 美髮沙龍店11日發生槍擊 案後，警方曾一度排除與仇恨犯罪有關，但13日警方態度大轉彎，表示嫌犯駕駛的車輛在其他兩起針對亞裔 攻擊的案發現場也曾出現，恐是仇恨亞裔的連續攻擊事件。

「在我之前向你們報告的案情進度中，當時我們認為沒有跡象顯示任何仇恨犯罪的動機，」達拉斯警察局長加西亞(Eddie Garcia)13日在記者會上表示：「但現在我們認為，槍手的動機可能是受仇恨驅使。我們感到恐懼與震驚，也非常不安。」

近幾年當地亞裔人口不斷成長，當地警方懷疑這次的韓裔沙龍店和其他店家發生的槍擊案可能為連續性攻擊；加西亞指出，目前的調查顯示，有另外兩起亞裔經營的店家也受到攻擊，而嫌犯所駕駛的車輛和犯下沙龍店槍案的嫌犯車輛外觀非常相似，「但前兩起案件比較像路過快閃的犯案」。

警方指出，當天嫌犯走進位於「亞裔商貿區」(Asian Trade District)的韓裔沙龍店美髮世界(Hair World Salon)，說了幾個沒人聽得懂得字後就開槍，看似毫無理由的攻擊；當時警方雖然已知三名受害者皆為韓裔，但無法確認嫌犯是否針對種族或性別攻擊。

加西亞表示，4月2日在同一區另一家同樣由亞裔經營的店家，兇嫌開車經過朝店家開槍；所幸無人受傷，而目擊證人稱當時嫌犯駕駛的車輛也是栗紅色的休旅車。

另外，本月10日、就在沙龍店遭槍擊的前一天，有人目擊到一輛深紅色的轎車、或休旅車，從另一起事件的案發現場逃逸；該起事件同樣無人受傷，但上述兩起案件的兇嫌也尚未落網。

根據聯邦人口普查局(U.S. census)的統計，亞裔與太平洋島族群占達拉斯人口的4%，約4萬8278人；「我們將深入關注達拉斯的每一位居民，確保我們居住城市的安全，」加西亞嚴正表示：「這裡容不下仇恨，我們必須將此人繩之以法。」