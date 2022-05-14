至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

紐約州 水牛城一家連鎖超市14日下午發生大規模槍擊 事件，多人中彈，涉嫌開槍行凶的男子已被捕。水牛城新聞報引述警方報導，有10人喪命，另有3人受傷，其中2人性命垂危。

法新社報導，水牛城新聞報（Buffalo News）引述現場警官及執法消息來源指出，「一名著防彈衣槍手，持一把威力強大步槍行凶，造成10人喪命，另有3人受傷，其中2人性命垂危。」

美聯社報導，水牛城警方今天稍早前表示，涉嫌開槍行凶的男子已被捕。

未獲准公開談論本案的兩名執法官員，匿名披露相關細節。警方尚未公布犯嫌身分。

水牛城警方稍早前發推文表示，紐約州水牛城連鎖超市Tops Friendly Market於14日下午發生大規模槍擊事件，有多人中彈，涉嫌行凶男子已被捕。

Tops Friendly Market到底有多少人中槍以及他們的情況等細節，目前無法立即獲悉。警方和那家連鎖超市的發言人都尚未回應記者的置評要求。

其中一名官員表示，那名槍手持一把步槍，進入那家超市並開火。調查人員認為，那名男子可能正在直播槍擊實況，正調查他是否有張貼網路聲明等。

但那名官員也提醒指出，調查仍處於初步階段，當局尚未查出明確動機，但正在調查是否出於種族動機。

那家連鎖超市位於主要是黑人社區，在水牛城市中心北方約5公里，周邊主要是住宅區，附近有連鎖雜貨店「家多樂」（Family Dollar）商店以及消防隊。

其中一名執法官員表示，目擊者指稱，那名槍手身穿軍服和防彈衣。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）發推文表示，她正密切監控水牛城一家超市發生的槍擊事件，並稱州政府官員已表明願意協助地方當局。水牛城也是霍楚的故鄉。

14日16時

編譯中心／綜合14日電

紐約州水牛城(Buffalo)的一座超市14日下午傳出槍擊案，至少八人喪生；當地警方在推特 上發文，宣稱槍手已被逮捕；但國家廣播公司新聞網(NBC News)報導稱槍手已被警方槍殺，但並未公布槍手身分。

美聯社報導，槍案發生在當地的Tops Friendly Market，這家超市位於水牛城市中心以北約三哩，主要是黑人社區；NBC報導指出，下午2點30分後不久，一名身穿軍裝的男子進入了位於傑佛遜大道(Jefferson Avenue)上的 Tops Friendly Market。據執法部門稱，他進入後開始用步槍射擊。

(影音來源：Fox News YouTube頻道)

被槍殺的人數及其他案情仍不明， 警方和這家連鎖超市的發言人也沒有立即回應美聯社的詢問。

槍案發生後，趕到現場的員警封鎖了街道，並用黃色警用膠帶把停車場為了起來。

美聯社報導，該地區主要是住宅區，商店附近有一家 Family Dollar 商店和消防站。

水牛城市長布朗(Byron Brown)在案發後也抵達現場；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在推特上說，「正在密切關注她家鄉水牛城超市的槍擊事件」；她說，州政府官員已向地方當局提供幫助。

這起槍擊事件距2021年3月科羅拉多州巨石市的 King Soopers超市槍擊事件僅一年多，科州慘案奪走了十條性命。

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