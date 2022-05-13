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華府峰會 拜登：美國與東協關係邁入新時代

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
拜登。（美聯社）
拜登。（美聯社）

美國總統拜登今天表示，與東南亞國家協會（ASEAN）領袖首度在華府舉行的峰會，標示著美國與這個10國集團之間的關係邁入「新時代」。

路透報導，拜登在為期2天的峰會第2天發表談話，表示「未來50年我們世界有很多歷史即將在東協國家寫下，我們和你們的關係是接下來幾年和幾十年的未來」。

這場峰會標示著東協領袖首度集體齊聚華府，也是2016年來首度由美國總統主持的東協會議。

拜登政府盼藉此展現，即便烏克蘭危機當前，華府仍聚焦於印度太平洋區域，以及被美方視為頭號競爭對手的中國所構成的長期挑戰。

拜登說：「我們正在邁入一個新時代，一個美國與東協關係的新時代。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）稍早向東協領袖表示，美國世世代代都會留在印太地區，並強調維護海洋自由的必要性。華府表示海洋自由受到中國挑戰。

她說：「美國和東協對這個區域有共同願景，我們將共同防範國際規則及規範受到威脅。」

她和拜登雖然都沒有提到中國，但華府指控中國利用脅迫手段對付鄰國。

賀錦麗說：「我們在捍衛海上基於規則的秩序方面與我們的盟友站在一起，而這個秩序包括航行自由和國際法。」

賀錦麗也表示，美國會持續和東協因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的威脅，已捐贈超過1億1500萬劑疫苗給這個區域。

她說：「只要COVID-19出現在任何一個國家，都會影響我們全部。」她還說，美國和東協需要在氣候議題上展現出集體雄心、加速轉型走向潔淨能源，並以可持續的方式滿足基礎設施需求。

此外，拜登也宣布會提名亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任美國駐東協大使，還說美國會持續提升與東協的「關鍵」夥伴關係。

拜登 華府 賀錦麗

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