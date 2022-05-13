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拜登簽署成案 美挺台重獲WHA觀察員

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登13日簽署法案，指示國務卿協助台灣重獲WHO觀察員身分，以參加世界衛生大會（WHA）。 (Getty Images)
總統拜登13日簽署法案，指示國務卿協助台灣重獲WHO觀察員身分，以參加世界衛生大會（WHA）。 (Getty Images)

世界衛生組織（WHO）將在22日舉行大會，但台灣尚未收到邀請函，總統拜登13日簽署法案，指示國務卿協助台灣重獲WHO觀察員身分，以參加世界衛生大會（WHA）。

聯邦眾議院上月27日以425票支持、0票反對的壓倒性票數通過這項法案，拜登在美國立法程序的最後一天簽署成案。

最新生效的法案要求國務卿擬定戰略，協助台灣重獲在WHA的觀察員身分；以及在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，所做出的改變與作為。

美國國會2004年5月曾立法指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得觀察員身分。

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台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨再執政，台灣收到的邀請函首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則，邀請您率團以觀察員身分參與第69次的世界衛生大會」；自2017年起，台灣就不曾收到邀請函。

除了拜登簽署由國會壓倒性通過的法案外，國務院主管管理和資源的副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）上月8日會晤WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求譚德塞讓台灣能以觀察員身分參與WHA。

美國在台協會（AIT）和駐美台北經濟文化代表處（TECRO）3月31日在華府舉行工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與WHA，以及參與國際民航組織（ICAO）。

白宮宣布，美國總統拜登13日簽署支持台灣重獲WHA觀察員的法案。取自白宮網站。
白宮宣布，美國總統拜登13日簽署支持台灣重獲WHA觀察員的法案。取自白宮網站。

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