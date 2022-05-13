陳日君被捕 分析：對中梵主教任命協議造成震盪

天主教香港教區榮休主教陳日君。(Getty Images)

天主教香港 教區榮休主教陳日君樞機被警方依涉嫌違反國安法拘捕。學者分析，樞機在教廷內地位崇高，而且陳日君在中國上海出生，事件對中梵主教任命協議的延續造成一定震盪。

「612人道支援基金」5名信託人日前被香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，當中包括在中國上海出生、今年90歲的陳日君樞機，事件震驚國際。

梵蒂岡之後發出聲明，表示「教廷獲悉陳日君樞機被捕消息後感到關切，正密切關注情勢發展。」

外界關注陳日君被拘捕會否影響中梵關係，以及中國和梵蒂岡的「主教任命臨時協議」的延續，該協議今年9月到期。

中梵2018年簽署「主教任命臨時性協議」，教宗 對中國主教任命有最後決定權，並建立雙方正式對話。2020年10月該協議續約2年。

陳日君一向嚴厲批評這項協議，他曾接受媒體訪問表示，不明白教宗怎麼會准許「邪惡的事」，認為中共 是利用梵蒂岡消滅地下教會，協議是為中梵建交舖路。

台灣一直關注中梵關係發展，陳日君也曾表示，中梵若正式建交，「對台灣人民來說將是一大醜聞」。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛今天接受中央社電訪時表示，陳日君始終是來自中國，而樞機在教廷內地位崇高，地位僅次於教宗，並有權選出教宗；現在政權對陳日君作出嚴重指控，甚至禁止他出境，教宗不能完全將陳日君被捕視為一起獨立事件。

他相信，教廷內對事件會有不同聲音，包括強烈而慎重警惕教廷，在中梵關係上不可不理會這些涉及人權及公義事件，對中梵就協議續約談判構成一定震盪，也有一定負面影響。

陳家洛表示，這起事件會是中梵關係的「一根刺」，目前雙方關係不可能再進一步。但會否導致協議不能延續，他認為教廷仍有很多因素要考慮。

陳家洛又表示，北京一方面會依舊與梵蒂岡討論協議續約，另一方面藉著拘捕陳日君給予梵蒂岡警示，要梵蒂岡管束一些挑戰政權的人，不能抵觸中共的紅線，這也是中共總書記習近平強調「宗教中國化」的方向。

他指出，歷史上多次發生共產政權打壓、軟禁甚至殺害宗教領袖，如蘇聯共產政權在二戰後吞併東歐，對有重要象徵意義及公信力的宗教領袖作出政治檢控，在社會製造白色恐佈，令教會及一般信徒感受到政權的威嚇。

陳家洛強調，教廷之後如何研判及評論事件，如何看待事件的本質才是最重要，直接影響中梵關係。

他表示，這是香港首次發生宗教領袖被拘捕，也引證了香港急速大陸化；「清楚給予外界訊息，港府未來對處理國安問題絕不手軟。」