美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元

為期兩天的美國－東協（ASEAN）特別峰會12日在華府登場。美聯社

為期兩天的美國－東協（ASEAN）特別峰會12日在華府登場，白宮宣布將投入1.5億美元在氣候、教育、海上安全和公衛等四大領域合作，成果清單雖隻字未提中國，外界仍解讀東南亞 已成美中競爭戰場。

美國總統拜登 去年10月承諾要投資 東南亞1億美元，如今作東邀請東南亞8國領導人訪問華府，在峰會開始前宣布投資1.5億美元。

根據白宮發布的成果清單，美將投入1.5億美元打造新夥伴關係，與東南亞國家在氣候、教育、海上安全和公衛四大領域合作；其中，美國將斥資6000萬美元推動海上安全合作，並在該區域部署一艘美國海岸防衛隊（USCG）的巡邏艇，執行安全合作與訓練。

此外，白宮表示，美國將持續對東南亞地區提供新冠疫苗，並出資1000萬美元，協助東南亞地區監控新冠、肺結核等其他空氣傳播傳染病。

一名資深官員在背景簡報會表示，這反映拜登政府強化在東南亞地區的參與；多數媒體仍將焦點放在美國與中國該區域的競爭，美國舉行峰會被視為拉攏東南亞，劍指中國。

美中競爭白熱化，民調仍顯示東南亞國家對此議題態度中立曖昧。

美國民調公司Morning Consult12日發布調查結果，針對澳洲、印度、印尼、日本、新加坡和南韓等印太6國民眾對美中兩大經濟體的偏好，美國勝於中國；進一步比較東協會員國新加坡和印尼的調查結果，會發現這兩國受訪者對於爭取哪方投資、和誰做生意並沒有明顯偏好。

拜登政府資深官員表示，美國一直是東南亞地區的重要參與者，中國亦然，美國不要求東南亞各國在美中之間選邊站；「但我們要強調，美國追求更牢固的關係，我們想要拓展合作，就得先積極回應區域國家看重的需求。」

此外，拜登政府力推的印太經濟架構（IPEF）也將成為峰會的討論議題，美國企業研究所（AEI）的亞洲專家庫柏（Zack Cooper）向英國金融時報分析，東南亞國家期待美國承諾的具體訊號，尤其是在雙方特別缺乏的貿易和投資方面。