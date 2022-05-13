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蕭茲：全球糧食供應短缺 俄羅斯要負責

中央社柏林13日綜合外電報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz，圖）今天告訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），由於俄軍入侵烏克蘭導致全球糧食供應中斷，對此莫斯科負有「責任」。美聯社
德國總理蕭茲（Olaf Scholz，圖）今天告訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），由於俄軍入侵烏克蘭導致全球糧食供應中斷，對此莫斯科負有「責任」。美聯社

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天告訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），由於俄軍入侵烏克蘭導致全球糧食供應中斷，對此莫斯科負有「責任」。

在兩位領袖進行了75分鐘通話之後，蕭茲辦公室發布聲明稱：「總理與俄羅斯總統也談到因俄羅斯侵略戰爭所導致特別緊張的全球糧食情勢。」

「總理提醒他，俄羅斯對這件事負有特定的責任。」

俄軍入侵前，烏克蘭被視為「世界糧倉」，每月經由其港口出口450萬噸農產品，其中小麥佔全球總產量12%、玉米佔15%、葵花籽油佔一半。

但在敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和其他港口被俄羅斯軍艦切斷與世界的聯繫，供應只能透過擁塞的陸路運輸，效率低很多。

蕭茲說，在11日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話後，今天上午與普亭的談話重點放在「烏克蘭戰爭以及結束戰爭的各種辦法」。

他敦促普亭「考慮到軍事局勢的嚴重性和烏克蘭戰爭的後果，特別是在馬立波（Mariupol）」，應「盡快實現停火，以改善人道情勢，並在尋求外交解決衝突方面取得進展」。

蕭茲還「堅定拒絕」莫斯科聲稱「納粹主義在烏克蘭普遍存在」的指控。

烏克蘭 俄羅斯 蕭茲

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