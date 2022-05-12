月球土壤成功試種地球作物 下一步：上月球試種

科學家把鼠耳芥等植物，種植到1969年阿波羅11號等太空船登月採集回來的月球土壤，研究是否能在月球表面種植地球植物。(路透)

科學家開始把鼠耳芥( thale cress)等植物，種植到1969年阿波羅11號等太空船登月採集回來的月球土壤，研究是否能在月球表面種植地球植物，進而提供糧食及氧氣的可能，好消息是種子都發芽了，但月球土壤「土質不好」，大多數植物生長遲緩，比地球作物矮小。

美聯社11日報導，科學家做實驗，把種子種在太空人 從月球帶回來的土壤時，根本不敢想像植物會在上面生根發芽。

佛羅里達大學食物與農業科學研究所研究團隊發現，居然每一顆種子都發芽，團隊成員佛爾(Robert Ferl)驚訝又興奮地說，「植物真的從月球土壤長出來，沒開玩笑吧！」

不過，由於月球泥土較粗糙，也較乾燥，經過一周以後，剛發芽的鼠耳芥長得很吃力，與種在由地球土壤仿造的月土的同批種子想比，發育相形緩慢，又矮又小。

研究人員把試驗結果發表在12日出刊的「通訊生物學」期刊上。

月球土壤要承受宇宙輻射及太陽風暴 ，時間越久，愈不利於植物生長；阿姆斯壯等太空人帶回來的月球寧靜海表面土壤，採集之前已在月表20億年，科學家表示，很不利於植物生長。

威斯康辛大學麥迪遜校區太空植物生物學家吉爾若伊(Simon Gilroy)表示，至少發現植物可以種植，是一大進展，「下一步就要到月球上直接試種」；但吉爾若伊未參與這次研究。

月球的泥土充滿細微的玻璃碎片，那是隕石撞到月球上造成的，阿波羅號登月艇和太空人的衣服上滿是這種土壤灰塵。更好的「月土」可從火山岩漿流的河床挖掘，種植環境也可微調，譬如添加植物養分，或用人造光代替自然光。

六名阿波羅號太空人總共帶回842磅(382公斤)月球岩石和土壤；這些珍貴的月球岩石和土壤不能隨便給外界看，太空總署(NASA )去年初特別撥出12公克給佛大研究人員，去年5月才開始進行月土實驗種植。NASA表示，現在才開始實驗是因為再過幾年，太空總署將再度送人上月球。