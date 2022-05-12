拜登本月亞洲行 考慮前往南北韓非軍事區

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）今天表示，總統拜登 （Joe Biden）考慮於本月稍晚造訪亞洲時，前往南北韓 非軍事區（Korean Demilitarized Zone）。

路透社報導，拜登預計於20至24日訪問南韓 與日本，與兩國領袖會談。

莎奇表示，白宮還在決定亞洲行細節，但造訪戒備森嚴的南北韓非軍事區並非特例。

數名美國前總統都曾前往南北韓非軍事區，拜登自己當總統前也去過，但前總統川普是在那裡與北韓領導人會面的第一人，也就是2019年6月的川金三會。但川普未能說服金正恩放棄核子與飛彈計畫。

莎奇並重申，美方評估北韓可能準備於本月進行第七次核試。北韓自2017年起就未進行核試，但今年恢復試射洲際彈道飛彈。

她說：「我們與盟邦和夥伴分享這項情資，並與他們緊密協調。」

美國與南韓官員數周來一直表示，有跡象顯示北韓的豐溪里核試驗場有新工事，平壤可能很快會進行核試。

南韓與日本表示，北韓雖然首度通報出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，仍於今天朝東方海域試射三枚彈道飛彈。

國務院譴責北韓最新試射動作，但表示仍致力透過外交途徑解決問題，同時再度呼籲平壤回頭對話。