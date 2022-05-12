我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

拜登本月亞洲行 考慮前往南北韓非軍事區

中央社／華盛頓12日綜合外電報導

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）今天表示，總統拜登（Joe Biden）考慮於本月稍晚造訪亞洲時，前往南北韓非軍事區（Korean Demilitarized Zone）。

路透社報導，拜登預計於20至24日訪問南韓與日本，與兩國領袖會談。

莎奇表示，白宮還在決定亞洲行細節，但造訪戒備森嚴的南北韓非軍事區並非特例。

數名美國前總統都曾前往南北韓非軍事區，拜登自己當總統前也去過，但前總統川普是在那裡與北韓領導人會面的第一人，也就是2019年6月的川金三會。但川普未能說服金正恩放棄核子與飛彈計畫。

莎奇並重申，美方評估北韓可能準備於本月進行第七次核試。北韓自2017年起就未進行核試，但今年恢復試射洲際彈道飛彈。

她說：「我們與盟邦和夥伴分享這項情資，並與他們緊密協調。」

美國與南韓官員數周來一直表示，有跡象顯示北韓的豐溪里核試驗場有新工事，平壤可能很快會進行核試。

南韓與日本表示，北韓雖然首度通報出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，仍於今天朝東方海域試射三枚彈道飛彈。

國務院譴責北韓最新試射動作，但表示仍致力透過外交途徑解決問題，同時再度呼籲平壤回頭對話。

北韓 拜登 南韓

上一則

第二屆全球新冠峰會 美抗疫預算遭卡 拜登難免尷尬

下一則

深耕印太 美宣布投資東南亞1.5億美元

延伸閱讀

第二屆全球新冠峰會 美抗疫預算遭卡 拜登難免尷尬

第二屆全球新冠峰會 美抗疫預算遭卡 拜登難免尷尬
美援烏不斷加碼 國會一致「讓路」 誰來把關？

美援烏不斷加碼 國會一致「讓路」 誰來把關？
百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口

百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口
49：51 民主黨版墮胎權法 闖關參院鎩羽

49：51 民主黨版墮胎權法 闖關參院鎩羽

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因