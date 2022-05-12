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第二屆全球新冠峰會 美抗疫預算遭卡 拜登難免尷尬

記者張文馨／華盛頓報導
美國新冠肺炎死亡相關人數已跨過100萬大關，拜登總統將下令降半旗以示悼念。(歐新社)
美國新冠肺炎死亡相關人數已跨過100萬大關，拜登總統將下令降半旗以示悼念。(歐新社)

全球第二屆新冠疫情視訊峰會美東時間12日上午登場，德國、加拿大和南韓都提出下一階段援助預算支票，美國政府自詡對抗疫情的全球領導者，卻囿於國會擱置無法提出原定期望的追加承諾。

總統拜登開場表示，將持續推廣疫苗，並與世界衛生組織（WHO）分享仍在早期開發階段的新冠疫苗和檢測等相關專利技術，鼓勵世界各地製造商合作開發，造福中低收入國家。

根據白宮的成果清單，美國將加碼挹注世界銀行全球公衛基金2億美元，分享新冠病毒相關技術，以及投入2000萬美元到低收入國家試點運作新冠病毒檢測和療法。

拜登政府3月初提出的新冠追加預算共225億美元，其中有50億美元用於協助全球對抗疫情，全案在國會遭到共和黨反對，延宕至今。

「這場疫情大流行還沒結束」，拜登表示，美國有100萬人因新冠病歿，對每個家庭來說都是難以替代的損失，國際社會必須從現在開始預防下一個變種病毒和下一次疫情大流行。

這次視訊峰會由美國、貝里斯、德國、印尼和塞內加爾共同主辦，美國資深官員表示，全球各國至今投入超過30億美元應對新冠病毒；面對下一階段的抗疫工作，德國承諾提供15億美元，加拿大追加捐贈7.32億美元，南韓投入3億美元。

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