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新冠患者2年後 逾半仍有疲勞、睡眠困難等後遺症

記者林則宏／即時報導
圖為2020年2月，武漢金銀潭醫院收治的新冠肺炎患者。美聯社
圖為2020年2月，武漢金銀潭醫院收治的新冠肺炎患者。美聯社

中國一項針對新冠肺炎患者癒後情況所進行的研究指出，曾感染新冠肺炎者的健康狀況通常比一般人差。且有超過半數的患者，兩年後仍至少有一種後遺症，其中以疲勞或肌肉無力、睡眠困難最為常見。

據上海《澎湃新聞》報導，這項全球迄今延續時間最長的新冠患者訪查研究，是由中日友好醫院教授曹彬、中國醫學科學院北京協和醫學院教授王健偉率領的團隊完成。這項研究報告12日已在《Lancet Respiratory Medicine》線上發表。

曹彬表示，「我們的研究結果表明，對於一定比例的COVID-19住院倖存者來說，雖然他們可能已經清除了最初的感染，但需要兩年多的時間才能從COVID-19中完全康復。」

他強調，持續的COVID-19倖存者隨訪，特別是那些有「long COVID」（新冠肺炎的長期影響）症狀的人，對於了解疾病的較長病程至關重要，進一步探索康復計劃對恢復也至關重要。

這項研究是針對2020年1月7日至2020年5月29日，1,192名武漢金銀潭醫院COVID-19出院患者進行的訪談，訪談時間包括感染後六個月、12個月和兩年。

研究顯示，最初發病六個月後，68%的參與者報告了至少一種症狀；感染兩年後，這一比例降至55%。

在最初發病兩年後，COVID-19患者的健康狀況通常比普通人群差，31%報告疲勞或肌肉無力，31%報告睡眠困難。非COVID-19參與者報告這些症狀的比例則分別為5%和14%。

COVID-19患者也更有可能報告一些其他症狀，包括：關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛。

在生活品質調查問卷中，COVID-19患者更常報告疼痛或不適和焦慮或抑郁。但研究也提到，與健康相關的生活品質在幾乎所有領域都持續改善，尤其是在焦慮或抑郁方面：出現焦慮或抑郁症狀的個體比例從六個月時的23%降為兩年時的12%。

研究並進一步分析，約一半的研究參與者在兩年內出現「long COVID」症狀，並報告生活品質低於那些沒有「long COVID」的人。

在報告「long COVID」症狀的參與者中，心理健康調查問卷顯示，35%報告有疼痛或不適，19%報告有焦慮或抑郁。沒有「long COVID」症狀的患者上述兩項報告比例分別為10%和4%。

此外，「long COVID」症狀患者也更常報告他們的行動能力（5%）或活動水平（4%）出現問題，而非「long COVID」參與者分別為1%和2%。

研究還提到，「long COVID」參與者在出院後更經常需要衛生保健服務，26%報告了門診就診，而非「long COVID」參與者只有11%；「long COVID」參與者的住院率為17%，高於沒有「long COVID」參與者的10%。

研究團隊最後總結稱，無論最初疾病的嚴重程度如何，COVID-19出院患者的身心健康都會隨著時間有所改善，大多數人在兩年內也重返了工作崗位，但症狀性後遺症的負擔仍然相當高，這些參與者在兩年後的健康狀況明顯低於普通人群。

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