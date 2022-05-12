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再開新冠峰會 美籲各國更新承諾

華盛頓記者張文馨、編譯莊蕙嘉／綜合報導
美國的新冠肺炎死亡相關人數已跨過1百萬大關，拜登總統將下令降半旗以示悼念。歐新社
美國的新冠肺炎死亡相關人數已跨過1百萬大關，拜登總統將下令降半旗以示悼念。歐新社

由美國、貝里斯、德國、印尼和塞內加爾共同主辦的第二屆新冠視訊峰會於美東時間12日上午9時登場，美國副總統賀錦麗和至少十位國家領導人發表談話。美國政府資深官員表示，疫情還未結束，仍需跨國公私部門緊密合作，以及更新各國為對抗疫情所投入的資源與政策承諾。

根據約翰霍普金斯大學統計，全球死於新冠肺炎者超過625萬人，美國病歿數將破百萬。美國總統拜登以預錄談話形式參加峰會開幕式，拜登說：「我們不能對這樣的傷痛默不作聲。為了療傷，我們應記取教訓。我們必須對疫情保持警覺，盡一切所能拯救更多人」。

這是美國第二次召開新冠峰會，首次峰會於去年9月舉行，會中誓言要捐贈逾10億劑疫苗至全球各地。

美國累計已運送超過5億4千萬劑疫苗至110國，是全球捐贈疫苗最多者。然而在全球捐出的十多億劑疫苗中，逾6.8億劑在受贈的開發中國家因缺乏運送管道而報廢，反映出當前問題已不是缺疫苗，而是缺乏運輸及保存的冷鏈設備與人力。

資深官員會前簡報表示，這場峰會有三件優先事項。首先，疫情尚未結束，要應對新的亞型變種病毒，就要投入更多資源開發並推廣疫苗；其次，目前全球平均每日還有2000人因新冠病歿，峰會將著重討論為高風險族群提供疫苗、檢測與療法；第三，要防止下一個變種病毒，需強化各國監測能力，並發展醫療對策。

美國資深官員表示，全球將在現有的31億美元基礎上擴大財政支持，呼籲美國國會盡速通過白宮所提的225億美元新冠緊急預算案；此外，美國將加碼挹注世界銀行全球公衛基金2億美元。

白宮事前說明表示，國家如南非、加拿大、日本、印度、南韓、紐西蘭、歐盟和西班牙等國，私部門如英國慈善基金會惠康、谷歌、美國最大私人慈善基金會比爾暨梅琳達蓋茲基金會和全球疫苗聯盟Gavi等均會響應，做出財政和政策承諾。

資深官員表示，美國去年主辦首屆新冠峰會，領導全球應對疫情大流行，在沒有任何附加條件的狀況下，向全球百國提供超過5億劑新冠疫苗，挽救性命；如今再次舉行峰會，持續推動終結疫情的工作。

疫苗 疫情 拜登

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