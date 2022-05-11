更新美台關係論述引議 國務院重申「不支持台獨」

美國國務院發言人普萊斯11日重申，美國政策不變，不支持台灣獨立，仍致力謹守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」。圖為普萊斯3日主持世界新聞自由日記者會畫面。（中央社）

國務院 更新官網美台關係論述，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字，引發熱議。國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天重申，美國政策不變，不支持台獨，仍謹守長年一中政策 。

國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發外界議論。

多名記者今天在例行簡報會上持續追問普萊斯相關議題，包括美方是否支持台獨等。

普萊斯重申，美國對台政策不變，仍致力謹守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」；美國不支持台灣獨立，這是美方公開與私下都多次清楚表明的。

美台雖沒外交關係，美方也不支持台灣獨立，但普萊斯強調，雙方具有強健非官方關係，維繫台灣海峽的和平與穩定是美國持久利益。

媒體追問，美國嘴上說不支持台灣獨立，卻賣給台灣武器、派遣代表團訪台、推動台灣納入國際組織等，包括爭取台灣以「獨立實體」（independent entity）、非中國一部分的身分參與今年世界衛生大會（WHA），「這怎麼不是支持台獨？」

普萊斯表示，兩者是非常不同的事，美國是推動台灣在參與或加入會員不需要國家地位的國際組織中，能強健、有意義參與。台灣是民主領頭羊，世界有很多能向台灣學習的，不論是在公衛還是經濟、氣候變遷領域。

普萊斯說，美台在廣泛領域都有合作，美國會持續推動台灣有意義參與（國際組織），這些都在美國未改變的一中政策範圍內。

至於共機不斷擾台，是否可能把台灣往北京 不樂見的方向推去，普萊斯不願多加評論，表示中國行徑有何影響應交給台灣人民回答。但他指出，美國持續對北京挑釁作為表達關切，呼籲維繫台海穩定。

他強調：「我們未來會持續與夥伴台灣站在一起，美國對台承諾堅若磐石，包括面對潛在恫嚇之際。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點