美國CPI年增率8個月來首降 通膨壓力仍重

隨著能源價格漲勢消退，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但整體通貨膨脹壓力依舊沉重。圖為芝加哥市民眾在超市購物。（Getty Images）

隨著能源價格漲勢消退，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但整體通貨膨脹壓力依舊沉重。

在聯邦準備理事會（Fed）為抗通膨而積極緊縮貨幣政策的背景下，美國勞工部 今天公布的4月消費物價數據深受矚目。CPI年增率為去年8月以來首度降低，但高於華爾街預估的8.1%，意味通膨即使已過頂峰，降溫速度仍未達市場預期。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心通膨年增率為6.2%，低於3月創1982年8月以來新高的6.5%，但高於市場預期的6%。

單月物價漲幅也超乎市場預期。經季節調整，4月CPI月增0.3%，漲幅低於3月的1.2%，但高於市場預期的0.2%；核心通膨月增率為0.6%，漲幅高於3月的0.3%及市場預期的0.4%。

美國乃至全球通膨為患，與兩年多前大流行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關係密切。聯準會 在疫情 爆發初期為支撐經濟而推行強大貨幣刺激，去年春季開始，美國經濟加速復甦，消費需求升溫卻碰上供應鏈嚴重瓶頸，供需失衡導致通膨竄升，CPI年增率一路衝上1981年12月以來最高點。

為壓制通膨，聯準會今年已兩度升息，5月上旬更一次調高基準利率2碼（0.5個百分點），為2000年來首見，而且6月起將縮減疫情期間因大舉購債而膨脹到9兆美元的資產負債表。

美國CPI年增率降低主要反映俄軍2月入侵烏克蘭帶動的能源價格漲勢消退。

根據勞工部數據，4月能源價格月減2.7%，扭轉3月大漲11%的走勢。其中，汽油價格單月下跌6.1%。不過，與去年同期相比，整體能源價格仍大漲30.3%。

此外，食品價格月增0.9%，連續第17個月攀升；年增9.4%，創1981年4月以來最大漲幅。

聯準會致力穩定物價，持續升息有助壓抑消費需求，但無法解決因俄烏戰爭持續、中國多地封控防疫而惡化的供應鏈亂象。此外，美國勞動市場吃緊帶動薪資迅速攀升，民眾消費尚未因物價飛漲而明顯降溫，廠商可能將墊高的勞動成本轉嫁給消費者，以致通膨不易緩和。