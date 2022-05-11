我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

美國CPI年增率8個月來首降 通膨壓力仍重

中央社紐約11日專電
隨著能源價格漲勢消退，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但整體通貨膨脹壓力依舊沉重。圖為芝加哥市民眾在超市購物。（Getty Images）
隨著能源價格漲勢消退，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但整體通貨膨脹壓力依舊沉重。圖為芝加哥市民眾在超市購物。（Getty Images）

隨著能源價格漲勢消退，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但整體通貨膨脹壓力依舊沉重。

在聯邦準備理事會（Fed）為抗通膨而積極緊縮貨幣政策的背景下，美國勞工部今天公布的4月消費物價數據深受矚目。CPI年增率為去年8月以來首度降低，但高於華爾街預估的8.1%，意味通膨即使已過頂峰，降溫速度仍未達市場預期。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心通膨年增率為6.2%，低於3月創1982年8月以來新高的6.5%，但高於市場預期的6%。

單月物價漲幅也超乎市場預期。經季節調整，4月CPI月增0.3%，漲幅低於3月的1.2%，但高於市場預期的0.2%；核心通膨月增率為0.6%，漲幅高於3月的0.3%及市場預期的0.4%。

美國乃至全球通膨為患，與兩年多前大流行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關係密切。聯準會疫情爆發初期為支撐經濟而推行強大貨幣刺激，去年春季開始，美國經濟加速復甦，消費需求升溫卻碰上供應鏈嚴重瓶頸，供需失衡導致通膨竄升，CPI年增率一路衝上1981年12月以來最高點。

為壓制通膨，聯準會今年已兩度升息，5月上旬更一次調高基準利率2碼（0.5個百分點），為2000年來首見，而且6月起將縮減疫情期間因大舉購債而膨脹到9兆美元的資產負債表。

美國CPI年增率降低主要反映俄軍2月入侵烏克蘭帶動的能源價格漲勢消退。

根據勞工部數據，4月能源價格月減2.7%，扭轉3月大漲11%的走勢。其中，汽油價格單月下跌6.1%。不過，與去年同期相比，整體能源價格仍大漲30.3%。

此外，食品價格月增0.9%，連續第17個月攀升；年增9.4%，創1981年4月以來最大漲幅。

聯準會致力穩定物價，持續升息有助壓抑消費需求，但無法解決因俄烏戰爭持續、中國多地封控防疫而惡化的供應鏈亂象。此外，美國勞動市場吃緊帶動薪資迅速攀升，民眾消費尚未因物價飛漲而明顯降溫，廠商可能將墊高的勞動成本轉嫁給消費者，以致通膨不易緩和。

勞工部 聯準會 疫情

上一則

更新對台關係敘述 美稱政策不變籲中別趁機施壓台灣

下一則

美國東協峰會劍指中國 坎伯：美要公平競爭而非新冷戰

延伸閱讀

更新對台關係敘述 美稱政策不變籲中別趁機施壓台灣

更新對台關係敘述 美稱政策不變籲中別趁機施壓台灣
亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國

亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國
坎伯：烏克蘭事件不能在亞洲重演 美國不支持台灣獨立

坎伯：烏克蘭事件不能在亞洲重演 美國不支持台灣獨立
拜登考慮結束對中懲罰關稅 中國外交部：應儘早取消

拜登考慮結束對中懲罰關稅 中國外交部：應儘早取消

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因