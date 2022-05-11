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更新對台關係敘述 美稱政策不變籲中別趁機施壓台灣

記者張文馨／華盛頓報導
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日在例行記者會表示，國務院例行更新美台關係事實清單（fact sheet），以準確反映雙邊關係，他數度表示美國的「一個中國」政策沒有改變，呼籲北京不要趁機捏造藉口施壓台灣。

國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；中國外交部發言人趙立堅指美虛化、掏空「一中原則」。

普萊斯表示，國務院定期更新對外關係事實清單，以準確反映美國與世界各地的關係，美國不擔心這會授人以柄；國務院的介紹反映了與台灣堅若磐石的非官方關係，呼籲中國以負責任的態度行事，不要捏造藉口以加倍施壓台灣。

普萊斯表示，在台灣議題上，正如清單所述，美國奉行基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。

記者質疑既然政策不變為何要改變說法，普萊斯表示，因為這已經好幾年沒更新。

被問到美國此時此舉是否與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定發表卻因染疫延後的對陸政策演說有關，普萊斯說，這不是發表新政策，這是技術性更新，美國的政策沒有改變。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

國務院 台灣關係法 北京

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