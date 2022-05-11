普亭搞意識形態 波蘭總理：比希特勒史達林更危險

波蘭總理莫拉維茨奇(圖)今天警告說，俄羅斯總統普亭比納粹德國領導人希特勒或蘇聯獨裁者史達林都還危險，他呼籲全世界消滅這位俄國暴君的「可怕意識形態」。美聯社

波蘭總理莫拉維茨奇今天警告說，俄羅斯 總統普亭 比納粹 德國領導人希特勒或蘇聯獨裁者史達林都還危險，他呼籲全世界消滅這位俄國暴君的「可怕意識形態」。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，普亭（Vladimir Putin）擁有比20世紀獨裁者「更致命的武器」，他還說，普亭利用網路傳播自己的宣傳。

莫拉維茨奇投書給「每日電訊報」（Daily Telegraph）的專文寫道，網路已經「感染…數以百萬計的假新聞」。

內文提到，普亭的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）意識形態相當於20世紀的共產主義和納粹主義，「這是一種意識形態，俄羅斯透過它正當化為自己國家創造的權利及特權」。

莫拉維茨奇還說，這種意識形態不僅對烏克蘭構成威脅，也對整個歐洲構成威脅，必須「徹底根除」。

莫拉維茨奇提到普亭在5月9日「勝利日」的演說談話，在閱兵式中，普亭告訴俄羅斯人，他們再度與「納粹」作戰，這是俄國合理化克里姆林宮侵略烏克蘭的常用宣傳話語。

莫拉維茨奇指出，普亭「再次向全世界展示俄羅斯戰勝納粹的神話」，但忽略了第二次世界大戰後，蘇聯帶給許多東歐國家長達數十年的動盪。

他還說，普亭開啓俄羅斯帝國主義的新時代，且正在傳播「將侵略烏克蘭描述為『去納粹化』行動」的宣傳。

他指責西方世界忽視日益嚴重的威脅，即是普亭被允許發展類似於「20世紀共產主義和納粹主義」的意識形態。

莫拉維茨奇表示：「普亭既不是希特勒（Adolf Hitler），也不是史達林（Joseph Stalin）。不幸的是，他更危險。」

他更警告說，如果歐洲沒能阻止普亭，普亭將把俄國軍隊進一步推向歐洲。莫拉維茨奇的專文寫道：「由我們決定要在哪裡擋下（俄羅斯）。」