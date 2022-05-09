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俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

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俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

編譯張君堯／即時報導
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。

彭博報導，美國官員認為俄烏衝突造成的損失和外界實施的一系列制裁將使俄羅斯在未來幾年步履蹣跚。根據彭博採訪的幾位官員的說法，若再加上歐洲國防開支的增加，意味著美國可能有更多自由加速將目標轉向中國，這被視為美國未來的最大挑戰。

官員們承認俄烏戰爭的結果仍「不確定」，而之前試圖將美國政府的注意力轉移到亞洲的嘗試最終都因中東和其他地區的事件而出現變數，但即使政府的大部分目光都集中在烏克蘭，官員們表示他們相信這次可能會有所不同，包括官員和兩黨的議員皆提出警告，稱「北京當局正密切關注美國和盟國對入侵的反應，並為台灣的任何緊張局勢吸取潛在教訓」。

新美國安全中心執行長方丹（Richard Fontaine）指出「烏克蘭戰爭最終可能在短期內對轉向不利，但從長遠來看是有利的」。

向亞洲邁進被美國視為至關重要的一環，總統拜登（Joe Biden）和幕僚表示「中國正越來越試圖利用其經濟和軍事影響力來使國際秩序屈從於自己的意願，包括採取更大行動控制香港、擴大在南海的存在、打擊新疆地區的異議和人權等」。

2名不願透露姓名的美國國防官員表示「如果烏克蘭危機讓歐洲更有能力自衛，它可以讓美國騰出時間在亞洲做更多事情」，這可能意味著一系列行動、包括轉移部隊和武器以及擴大印太地區的經濟和政治聯繫。在俄烏戰爭爆發之前，拜登政府一直在採取措施將資源和能源轉移到亞洲。

烏克蘭 拜登 北京

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