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國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」用語

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國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

記者張文馨／華盛頓報導
國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（右），移除2018年舊版（右）的「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。（取自國務院網站）
國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（右），移除2018年舊版（右）的「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。（取自國務院網站）

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此，國務院發言人表示，美國的一個中國政策沒有改變。

截至上周，國務院網站放的還是東亞局在2018年8月31日發布的版本，該版本如今已進入國務院的存檔區。

舊版開頭稱「美台享有強健的非官方關係」，「根據1979年的美國與中華人民共和國的聯合公報，美國認識到（recognized）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；美國對中國的立場是，只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

此外，舊版也提到，「美國不支持台灣獨立，與台灣保持強健的非官方關係是美國的主要目標，也符合美國在亞洲追求和平穩定的期望。」

根據本月5日發布的新版本：「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」，台灣在投資、公衛、半導體、其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、教育和進步的民主價值等領域，是美國重要夥伴。

新版並未引用美中三公報的文字，而是新增「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。

新版本表示，雖然美台沒有正式外交關係，但這段非官方關係相當強健，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益；基於台灣關係法，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸分歧。

國務院在台灣頁面上仍保留2018年的摘要，但現況描述的成果清單已全面更新；包含經濟關係、人民交流和國際參與，都更新至去年雙邊交往的進度。

有關經濟關係，新版本提到，台灣是高度發達的經濟體，去年的商品與服務預估產值為7860億美元；台灣是美國第八大貿易夥伴，美國是台灣第二大貿易夥伴，雙邊自前年起舉行經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD），去年啟動科技、貿易與投資合作架構，近日還恢復定期的貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

在人民交流方面，新版本提到，2012年11月開始的免簽證計畫，讓台灣赴美旅客增長7成，台灣留學生為美國國際學生的第七大族群，美台前年發布教育倡議，提供更多教育交流機會。

至於台灣在國際社會的角色，國務院重申，美國持續支持台灣加入不須以國家為資格的國際組織，鼓勵台灣有意義參與那些無法加入的組織，美台2015年建立的全球合作暨訓練架構（GCTF），已有日本和澳洲先後加入。

國務院新版本的美台關係描述移除「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」的段落，是否傳遞政策改變的訊號。

一名國務院發言人以背景說明方式回覆本報記者詢問表示，「美國的一中政策沒有改變」，超過40年來，美國的一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證；美國對台灣的承諾堅若磐石，為台海乃至整個區域的和平穩定做出貢獻。

該發言人表示，美國敦促北京停止軍事、外交和經濟施壓，與台灣進行有意義對話。

美國國務院網站更新美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），但在台灣頁面...
美國國務院網站更新美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），但在台灣頁面上仍保留2018年的摘要。取自美國國務院網站。

國務院 投資 台灣關係法

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