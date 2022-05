拜登下周訪日韓 坎伯：傳遞並重歐洲與印太的訊息

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報資料照片。華盛頓記者張文馨/攝影

俄烏戰爭爆發超過兩個月,全球聚焦歐洲,白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)9日表示,歐洲和亞洲國家關切彼此區域內發生的事情,烏克蘭 事件使各方往來越發密切,總統拜登 將在即將到來的亞洲行傳遞「並重歐洲和印太」的重要訊息。

坎伯表示,除了歐盟,日本、南韓 和新加坡是美國討論應對烏克蘭事件時的重要盟友,數個亞洲國家主動加入國際制裁行列。

歐洲也關切印太區域的發展和挑戰,坎伯舉台灣為例表示,過去歐洲國家關切台灣多停留在科技發展層面,如今將台海和平穩定視為其重要利益,並認識到維持台海現狀的重要性。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)和布魯塞爾治理學院(Brussels School of Governance)安全外交與策略中心(Centre for Security, Diplomacy, and Strategy)9日共同主辦跨大西洋印太對話,坎伯應邀發表專題演說。

坎伯說,歐亞兩地因某些因素相互影響,中國與俄羅斯在2月初發表「友好沒有止境」的聯合聲明使亞洲國家擔憂,烏克蘭遭侵略讓印太區域提高警覺。

總統拜登20日將出發訪問南韓和日本,坎伯表示,拜登所要傳遞的重要訊息是,哪怕美國正面臨需要跨大西洋協調應對的烏克蘭緊急任務,同時也必須認識到在發生在21世紀、印太地區更重大的挑戰,包含氣候變遷、新冠疫情與海洋資源等。

坎伯表示,美國盼能與歐洲和亞洲各國找出一致的行動與戰略框架,使戰略目標趨於一致,至少可以相互協調應對接下來的挑戰。

坎伯曾任歐巴馬政府的亞太助卿,是其「重返亞洲」(Pivot to Asia)政策的重要推手;他如今表示,該政策的一項主要錯誤正是形塑出一種「將重心挪出歐洲」的氛圍,實際上美國在國際舞台上和在歐洲所做的事相互影響。