上海10日清零總攻 浦東川沙：管人封戶 不怕得罪親朋

上海定10日發起清零總攻，浦東新區川沙鎮稱要「管人封戶，不怕得罪親朋」，圖為外省支援上海團隊轉運感染市民。（中新社）

為響應中共 總書記習近平 在政治局常委會上宣示要打贏大上海保衛戰，上海各地紛紛立下明天（10日）總攻的「軍令狀」，繼浦東新區下達「粉身碎骨」的軍令狀後，浦東下面的川沙新鎮則稱要「做到令行禁止、不講變通；管人封戶，不怕得罪親朋」。

上海山雨欲來風滿樓，浦東新區日前軍令狀說，要在5月10日把新增病例數降低到5月5日新增的666例基礎上至少降低60%，力爭降到260例以內。軍令狀說，「軍令如山，一諾千金，我們即粉身碎骨，也一定要完成任務。」

浦東新區轄下的川沙新鎮也立下「軍令狀」，最新的通告稱：以5月10日清零為目標發起總攻，川沙新鎮黨委政府號召全體幹部職工：「我們要進一步凝心聚力、萬眾一心、持續發力、堅持到底」。

「我們要敢於直面病毒、敢於與病毒鬥狠、敢於與病毒比快」。

「我們要做到：應檢盡檢，不怕數字難看；反覆消殺，不怕多此一舉；轉陽轉密（陽性與密接者全部轉走），不怕來回折騰；流調考證，不怕話多囉嗦；管人封戶，不怕得罪親朋；保供保醫，不怕受人非議」。

「在清零總攻階段，做到令行禁止、不講變通、不打折扣、不留後路，人人奮勇、個個爭先、決戰決勝、不當懦夫，給自己一個交代，給浦東一個交代，給黨和人民一個交代」！

為清零總目標，川沙新鎮全體黨員幹部、全體員工要衝鋒在前、全線壓上。在此共同誓師！

中共總書記習近平5日在政治局常委會上重申動態清零的重要，並強調要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫 方針政策的言行作鬥爭，要打贏大上海保衛戰。