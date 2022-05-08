國防部：企業創新補助遭中國鑽漏洞 申請者擬須背景調查

國會可能很快要求政府部門對尋求聯邦資助的新創科技公司展開審查，稍早國防部的一項研究報告顯示，中國正利用美國政府資助小企業創新的計畫從中謀取利益。（美聯社）

華爾街 日報報導，國防部 研究報告披露，頗受美國小型企業歡迎的創新計畫補助辦法遭到中國鑽漏洞，國會因此可能很快要求政府單位提供聯邦補助之前，必須先對科技新創產業完成背景調查。

報導指出，國防部研究報告指出，中國透過某些有官方單位撐腰的手段，鎖定拿到五角大廈「小型企業創新研究計畫」(Small Business Innovation Research，SBIR)補助款項的公司。這項計畫成立已有數十年之久，旨在透過政府成立獎項的比賽競爭，鼓勵科技創新發展。

有人拿補助款後 解散美公司、支援解放軍

國防部2021年4月完成的研究報告，在國會山莊流傳已有一段時間。報告內容記載八個案例，內容涉及「國家安全與經濟安全的影響」報告當中列舉的實例包括，計畫參與者拿到補助款之後解散美國公司，加入中國政府的研發計畫，並且服務於支援解放軍的機構。

研究報告裡也指出，某些獲得「小型企業創新研究計畫」補助款項的計畫參與者，收受中國國營機構提供創業投資資金，並與支援中國國防產業的單位合作。

報告結論指出，「小型企業創新研究計畫」應該設立「盡職調查程序」(due-diligence process)機制，找出可疑目標並展開更深入的審查。

華爾街日報指出，國防部調查報告內容獲得某些國會議員認同，部分國會議員提議透過立法，為「小型企業創新研究計畫」與另一項「小型企業科技轉化計畫」(Small Business Technology Transfer，STTR)設下期滿五年必須接受複查的規定。

參院小型企業委員會(Small Business Committee)資深共和黨籍成員、愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)說，如果對申請補助款對象訂定審查規定的立法並未過關，將對「小型企業創新研究計畫」續辦予以否決。

恩斯特日前發表聲明說：「我們也應該採取嚴肅步驟與中國共產黨競爭，但是把以10億元計數的金錢投入研發，卻缺乏監督與究責，不是解決問題的答案。」

眾院小型企業委員會主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員娜狄亞‧貝拉斯格斯(Nydia Velazquez)則已提議，同意讓「小型企業創新研究計畫」在規定未做調整的情況下續辦五年。她說，支持應該為計畫設立安全與防護機制，但不贊成停辦計畫導致小型企業受到傷害，或讓美國創新受到扼殺。