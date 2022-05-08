國防部：企業創新補助遭中國鑽漏洞 申請者擬須背景調查
華爾街日報報導，國防部研究報告披露，頗受美國小型企業歡迎的創新計畫補助辦法遭到中國鑽漏洞，國會因此可能很快要求政府單位提供聯邦補助之前，必須先對科技新創產業完成背景調查。
報導指出，國防部研究報告指出，中國透過某些有官方單位撐腰的手段，鎖定拿到五角大廈「小型企業創新研究計畫」(Small Business Innovation Research，SBIR)補助款項的公司。這項計畫成立已有數十年之久，旨在透過政府成立獎項的比賽競爭，鼓勵科技創新發展。
有人拿補助款後 解散美公司、支援解放軍
國防部2021年4月完成的研究報告，在國會山莊流傳已有一段時間。報告內容記載八個案例，內容涉及「國家安全與經濟安全的影響」報告當中列舉的實例包括，計畫參與者拿到補助款之後解散美國公司，加入中國政府的研發計畫，並且服務於支援解放軍的機構。
研究報告裡也指出，某些獲得「小型企業創新研究計畫」補助款項的計畫參與者，收受中國國營機構提供創業投資資金，並與支援中國國防產業的單位合作。
報告結論指出，「小型企業創新研究計畫」應該設立「盡職調查程序」(due-diligence process)機制，找出可疑目標並展開更深入的審查。
華爾街日報指出，國防部調查報告內容獲得某些國會議員認同，部分國會議員提議透過立法，為「小型企業創新研究計畫」與另一項「小型企業科技轉化計畫」(Small Business Technology Transfer，STTR)設下期滿五年必須接受複查的規定。
參院小型企業委員會(Small Business Committee)資深共和黨籍成員、愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)說，如果對申請補助款對象訂定審查規定的立法並未過關，將對「小型企業創新研究計畫」續辦予以否決。
恩斯特日前發表聲明說：「我們也應該採取嚴肅步驟與中國共產黨競爭，但是把以10億元計數的金錢投入研發，卻缺乏監督與究責，不是解決問題的答案。」
眾院小型企業委員會主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員娜狄亞‧貝拉斯格斯(Nydia Velazquez)則已提議，同意讓「小型企業創新研究計畫」在規定未做調整的情況下續辦五年。她說，支持應該為計畫設立安全與防護機制，但不贊成停辦計畫導致小型企業受到傷害，或讓美國創新受到扼殺。
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