中情局長伯恩斯：烏克蘭戰爭影響中國對台灣算計

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。（路透）

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7日表示，中國正仔細研究俄羅斯 侵略烏克蘭 戰爭，且很可能會根據它從當中汲取的教訓，調整它奪取台灣控制權的長程計畫。

中央社引述法新社報導，伯恩斯在金融時報（Financial Time）主辦的會議上表示：「顯然中國領導階層正試圖仔細研究，針對本身野心和台灣問題，他們應該從烏克蘭汲取什麼教訓。」

伯恩斯說，他認為北京 當局對俄羅斯軍隊的拙劣表現以及來自整體烏克蘭社會的頑強抵抗「深感震驚」。

伯恩斯又說：「我認為他們大感意外，特別是大西洋兩岸聯盟聯手讓俄羅斯為其侵略行徑付出經濟代價。」

伯恩斯指出，北京當局對「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的作為實際上促使歐洲人和美國人更緊密團結在一起，深感焦慮不安」，「到底從其中得出什麼結論依然是個問號」。

伯恩斯接著說：「我認為，中國領導階層正非常仔細研究所有這一切，任何試圖訴諸武力奪取台灣掌控權必須付出的代價和後果。」

路透報導，但他也提醒指出，那不會改變中國領導人習近平對台灣的長程目標。「我絲毫不認為，這會削弱習近平所抱持的假以時日能奪得台灣控制權的決心。但我認為，那會影響他們對有關如何和何時動手的算計。」

中國一直拒絕譴責俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，且一向批評西方對莫斯科施加制裁。

就在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭前數周，北京和莫斯科發布聯合聲明，提升雙邊關係，並指兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。且雙方近幾年來一直致力強化能源和安全關係，反制美國和西方陣營。

但伯恩斯表示，美國認為，中國已因為與俄羅斯總統普亭的野蠻軍事行動扯上關係，導致聲譽受損而深感不安。