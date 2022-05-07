我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

台作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

中情局長伯恩斯：烏克蘭戰爭影響中國對台灣算計

中央社／華盛頓7日綜合報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。（路透）
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。（路透）

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7日表示，中國正仔細研究俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，且很可能會根據它從當中汲取的教訓，調整它奪取台灣控制權的長程計畫。

中央社引述法新社報導，伯恩斯在金融時報（Financial Time）主辦的會議上表示：「顯然中國領導階層正試圖仔細研究，針對本身野心和台灣問題，他們應該從烏克蘭汲取什麼教訓。」

伯恩斯說，他認為北京當局對俄羅斯軍隊的拙劣表現以及來自整體烏克蘭社會的頑強抵抗「深感震驚」。

伯恩斯又說：「我認為他們大感意外，特別是大西洋兩岸聯盟聯手讓俄羅斯為其侵略行徑付出經濟代價。」

伯恩斯指出，北京當局對「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的作為實際上促使歐洲人和美國人更緊密團結在一起，深感焦慮不安」，「到底從其中得出什麼結論依然是個問號」。

伯恩斯接著說：「我認為，中國領導階層正非常仔細研究所有這一切，任何試圖訴諸武力奪取台灣掌控權必須付出的代價和後果。」

路透報導，但他也提醒指出，那不會改變中國領導人習近平對台灣的長程目標。「我絲毫不認為，這會削弱習近平所抱持的假以時日能奪得台灣控制權的決心。但我認為，那會影響他們對有關如何和何時動手的算計。」

中國一直拒絕譴責俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，且一向批評西方對莫斯科施加制裁。

就在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭前數周，北京和莫斯科發布聯合聲明，提升雙邊關係，並指兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。且雙方近幾年來一直致力強化能源和安全關係，反制美國和西方陣營。

但伯恩斯表示，美國認為，中國已因為與俄羅斯總統普亭的野蠻軍事行動扯上關係，導致聲譽受損而深感不安。

俄羅斯 烏克蘭 北京

上一則

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

延伸閱讀

中情局長：無證據顯示俄羅斯打算動用戰術核武

中情局長：無證據顯示俄羅斯打算動用戰術核武
勝利日主持大閱兵 普亭將發末日警告

勝利日主持大閱兵 普亭將發末日警告
俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用

俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用
義大利扣押7億豪華遊艇「天方夜譚」 船東疑似就是普亭

義大利扣押7億豪華遊艇「天方夜譚」 船東疑似就是普亭

熱門新聞

經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
美國紐約一名醫護人員上月18日正對一名男子進行新冠肺炎檢測。Getty Images

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

2022-05-05 07:38

超人氣

更多 >
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率