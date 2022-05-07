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美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

編譯湯淑君／綜合外電
比特幣價格與美股標普500指數之間的關聯性上周升到歷史最高點。路透
比特幣價格與美股標普500指數之間的關聯性上周升到歷史最高點。路透

道瓊指數連跌六周，標普500指數周線連五黑，下周一美股會不會再大跌？這個問題可能是此刻壓在投資人心上的大石頭。分析師建議，投資人不妨從比特幣周末期間的走勢探尋線索。

財經網站MarketWatch報導，加密幣金融情報公司Coin Metrics的數據顯示，比特幣價格與美股標普500指數之間的關聯性在5日（周四）升上歷史最高點。當天兩項資產都暴跌，逆轉4日因聯準會（Fed）主席鮑爾排除升息0.75個百分點而雙雙暴漲的走勢。

比特幣跌到35,280美元、觸及1月23日來最低價位後，6日守穩在3.6萬美元附近；7日走勢變動不大，最新報價為35,978美元。

比特幣公司NYDIG研究團隊6日發布報告說：「走勢逆轉，顯示對市場和經濟穩定性缺乏信心，尤其是在第1季經濟萎縮的情況下。」

OANDA市場分析師霍利表示，加密幣市場周末的表現值得關注，因為可能反映市場信心強弱，對美國股市周一走向提供指引。

加密幣造市者GSR公司交易經理克雷默也呼應這種看法。他說：「往例顯示，比特幣的確引領股市走向，有時候是最先被賣出的資產。」他解釋，加密幣在全球市場每周7天、全天24小時交易，「基金經理人若必須先降低某些曝險，很可能轉向加密幣」。

不過，克雷默推測，歷經戲劇性暴漲暴跌的一周，周末市況可能相對平靜；但萬一期間突發什麼狀況，可能把比特幣推落到32,000美元，那麼美股「周一開盤就不妙了」。

霍利說，如果承擔風險的信心進一步潰散，投資人接下來要關注28,000這個重要支撐關卡守不守得住。

比特幣 投資 指數

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