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美方官員外洩美烏情資分享內幕 傳拜登批適得其反

周辰陽
美國總統拜登。Getty Images
美國總統拜登。Getty Images

美國近日發生不具名官員先後對外透露，美方分享的情資協助烏克蘭擊殺俄軍將領和擊沉「莫斯科號」巡洋艦。NBC新聞接獲爆料指出，拜登總統6日打電話給情報與國防最高層官員時，一方面強調他們工作的重要性，卻也表示近來的相關新聞報導已經適得其反（Counterproductive）。

據報導，一位官員指拜登跟中情局局長伯恩斯、國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）及國防部部長奧斯丁通話時，所表達的訊息是此類訊息揭露「偏離我們的目標」。另一位官員則說，拜登表達消息外洩應該停止了。

中情局與DNI辦公室對此婉拒評論，五角大廈與國安會沒有回應置評請求。

據報導，拜登政府內部一些官員表達憂慮，指公開揭露相關訊息會激怒俄羅斯總統普亭而加劇衝突，且可能妨礙美國跟烏克蘭分享情資的有效性。《商業內幕》則指出，多位前情報官員與前外交官員也指拜登政府官員們需要「閉嘴」。

智庫外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）在推特表示，他無法理解美國官員為什麼正在討論美方幫助烏克蘭擊沉俄羅斯軍艦或擊殺俄軍將領，「這一切強化了普亭稱俄羅斯是受害人的說法，並轉移俄羅斯侵略及其對烏克蘭無能之現實的注意力」。

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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