官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

拜登政府官員表示，如果國會不再為新冠疫苗及病毒檢測追加經費，白宮估計今年秋冬期間恐有1億美國人染疫。(美聯社 )

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，一名拜登 政府資深官員5日對媒體記者表示，如果國會不再為新冠疫苗 及病毒檢測追加經費，白宮估計美國今年秋冬期間恐有1億民眾染疫。官員也說，倘若要讓全國民眾都有足夠疫苗，一定要有更多預算 才行。

一名政府資深官員5日對媒體記者表示，白宮對於今年秋冬疫情的估測，來自於外部專家以各種不同模型計算結果的中位數。這個估算結果代表著有可能染疫人數更多，尤其是威力強大的變種病毒出現時。

2021年冬季以來，大約1億3000萬至1億4000萬美國民眾曾經感染Omicron變種病毒，染疫死亡案例因此增加。

拜登政府認為，如果國會追加預算，讓更多民眾今秋能夠更新疫苗接種，並且擴大病毒檢測，屆時染疫案例將可降低。

報導指出，拜登政府官員指出，民眾不需要為疫情升高恐慌，因為現在有了對抗病毒的新利器，例如效果良好的輝瑞藥廠(Pfizer)抗病毒口服藥Paxlovid，還有新冠疫苗。但官員強調，國會必須新增預算，好讓民眾在年底疫情升溫期間，可以取得這些對抗病毒的利器。

輝瑞與莫德納(Moderna)目前都針對新型變種病毒研發新版本疫苗。這些雙價疫苗(bivalent vaccine)除了可以抵抗原本的新冠病毒，也能防禦Omicron變種病毒。

報導指出，新版本疫苗預計今秋問世，但官員表示，美國政府目前並沒有足夠經費為全美民眾購買疫苗，除非國會提供更多經費。

官員表示，如果國會無法追加疫苗預算，拜登政府的權宜之計將是挪用原本病毒檢測、治療新藥及疫苗推廣計畫的所有預算，購買數量只夠老年人施打的新版本疫苗。

官員說，國會若不提供更多經費，Paxlovid藥品到了今年10月或11月便將用完，年底假期期間感染新冠病毒的民眾，到時候將無藥可用。