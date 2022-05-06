我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

美再宣布軍援烏克蘭1.5億 續供2.5萬發榴彈砲砲彈

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登表示，烏克蘭想要取得下一階段的戰爭勝利，包含美國在內的國際夥伴必須持續展現團結和決心，讓武器和彈藥不受阻礙、持續流向烏克蘭。美聯社
美國總統拜登表示，烏克蘭想要取得下一階段的戰爭勝利，包含美國在內的國際夥伴必須持續展現團結和決心，讓武器和彈藥不受阻礙、持續流向烏克蘭。美聯社

美國政府6日宣布對烏克蘭最新一波總價高達1.5億美元的軍事援助，持續提供烏克蘭榴彈砲砲彈；德國總理蕭茲8日將舉行七大工業國（G7）領導人視訊會議，邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加，討論應對俄羅斯的侵略，白宮預告考慮實施更多制裁。

美國總統拜登6日透過聲明表示，美國持續支持烏克蘭人保衛自己的國家對抗俄羅斯侵略，宣布新一波安全援助。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，這次軍援包含2.5萬發155釐米榴彈砲砲彈、3套TPQ-36反炮雷達與電子干擾設備等；自俄羅斯發動侵略以來，美國累計對烏克蘭提供約38億美元安全援助。

拜登也說，在最新一波援助後，美國政府幾乎用罄國會授權挹注烏克蘭的資金，呼籲國會盡速通過政府提交的追加預算案，在戰場和國際談判桌上支持烏克蘭。

白宮已對國會提出330億美元的追加預算案，投入對烏克蘭的安全、經濟和人道援助。

拜登表示，烏克蘭想要取得下一階段的戰爭勝利，包含美國在內的國際夥伴必須持續展現團結和決心，讓武器和彈藥不受阻礙、持續流向烏克蘭。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）6日宣布，拜登8日上午將參加由蕭茲（Olaf Scholz）舉行的G7領導人視訊會議，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也會參加，共同討論應對俄羅斯的侵略。

G7包含加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國；莎奇表示，這次會議意在展現西方國家團結抵禦俄羅斯侵略，考慮實施更多對俄國個人和企業的制裁。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

延伸閱讀

歐戰勝利紀念日在即 G7領袖將與澤倫斯基視訊會議

歐戰勝利紀念日在即 G7領袖將與澤倫斯基視訊會議
巴西前總統火力四射 轟拜登煽動開戰不忘開罵俄烏總統

巴西前總統火力四射 轟拜登煽動開戰不忘開罵俄烏總統
首位非裔女性同志 尚皮耶接任白宮發言人

首位非裔女性同志 尚皮耶接任白宮發言人
誓死捍衛烏克蘭 英相誇澤倫斯基「現代最棒領袖」

誓死捍衛烏克蘭 英相誇澤倫斯基「現代最棒領袖」

熱門新聞

經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
美國紐約一名醫護人員上月18日正對一名男子進行新冠肺炎檢測。Getty Images

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

2022-05-05 07:38

超人氣

更多 >
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？