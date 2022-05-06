NBC分析：最高法院法警長如何調查主要意見書草稿外洩

首席大法官羅伯茲本周稍早發表聲明表示，已下令最高法院法警長對草稿外洩案展開調查。路透

墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭推翻的主要意見書草稿外洩如何調查，司法部 長加蘭德(Merrick Garland)強調司法部不打算介入。國家廣播公司(NBC)分析，加蘭德的明確表態，加上先前首席大法官羅伯茲 (John Roberts)聲明內容，已讓調查工作定調為將由最高法院法警長蓋兒‧科里(Gail Curley)一肩扛起。

羅伯茲本周稍早發表聲明表示，已下令最高法院法警長對草稿外洩案展開調查。在這份聲明之後，最高法院未再對媒體説明調查行動將如何進行。

國家廣播公司報導，政府官員指出，司法部目前對於此案的立場是，草稿外洩並不構成聯邦犯罪，聯邦調查局(FBI)或其他聯邦執法部門也都沒有涉入任何調查。

報導指出，某些法律專家則說，草稿外洩可能被視為一種技術違規( technical violation)，因為聯邦法律規定政府文件非經授權不得轉傳。根據司法部長久以來慣例，將政府文件資料提供給媒體記者做為新聞報導的犯規行為，並不會遭到起訴，如此措施主要用意是為了保護政府機關內的吹哨者(whistleblowers)。

司法部避免介入的立場也可能出現改變，例如政府文件是透過某種犯罪手段取得，包括非法入侵或電腦駭客等。

出身於美國陸軍的科里，2021年6月底出任最高法院法警長，手下有260名部屬，包括最高法院法警隊。科里先前擔任陸軍軍軍法署(Judge Advocate General's Office)國家安全法律處處長。

一名前任聯邦調查局官員受訪時說，科里及她率領的法警團隊可以調閱最高法院電郵、電話紀錄，也可以檢查最高法院影印及印表機使用登記。

前任司法部電腦犯罪檢察官雷斯克(Mark Rasch)說，科里還可以約談有權取得草稿內容的大約70名最高法院人員，「光是這點就有很多工作要做」。

報導指出，科里及調查團隊面臨最敏感的問題，便是是否約談大法官。

類似的判決意見外洩事件，最高法院曾有前例。1973年，「羅訴韋德案」裁決結果出爐之前，時人雜誌(TIME)刊登報導便搶先披露判決結果。為了追查洩密來源，當時的首席大法官柏格(Warren Burger)一度主張要求法院人員接受測謊，但後來洩密者主動出面坦承。