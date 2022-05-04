圖輯／萬斯贏初選＝川普的勝利 反川時落後 挺川即出線

獲得川普支持的作者兼創投家萬斯(J.D. Vance)，3日在俄州共和黨聯邦參議員提名的激烈初選中勝出；他原本聲勢落後，但因獲得川普力挺而後來居上。（Getty Images）

期中選舉 初選3日在俄亥俄州 與印第安納州開跑。37歲的投資家兼作家萬斯(J.D. Vance)原本反前總統川普 ，聲勢落後改挺川，獲得川普力挺，後來居上贏得俄亥俄州共和黨聯邦參議員提名，反映川普在共和黨支持者中依然擁有極高影響力。

期中選舉11月8日舉行，將改選全數聯邦眾議員與聯邦參議員1/3席次，部分州也將選出新州長。俄亥俄州與印第安納州3日的初選，為為期一個月的期中選舉初選揭序幕。