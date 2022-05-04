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專家:已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

柯林頓2018年曾推文：卡瓦諾一定會推翻羅訴韋德案

記者顏伶如／綜合報導
前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton，圖)預言卡瓦諾(Brett Kavanaugh)若成為大法官必將推翻「羅訴韋德案」的2018年9月5日推文被網友翻出，在推特與Reddit引起瘋傳，有網友回應柯林頓講的果然是對的。美聯社
前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton，圖)預言卡瓦諾(Brett Kavanaugh)若成為大法官必將推翻「羅訴韋德案」的2018年9月5日推文被網友翻出，在推特與Reddit引起瘋傳，有網友回應柯林頓講的果然是對的。美聯社

近半世紀以來保障婦女墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息傳出後，前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)預言卡瓦諾(Brett Kavanaugh)若成為大法官必將推翻「羅訴韋德案」的2018年9月5日推文被網友翻出，在推特與Reddit引起瘋傳，有網友回應柯林頓講的果然是對的。

2018年7月，前總統川普提名卡瓦諾出任大法官，任命案通過之後，卡瓦諾於2018年10月就任。

柯林頓2018年9月5日在推特發文寫道：「如果卡瓦諾成為最高法院大法官，會不會幫忙破壞或推翻讓墮胎在美國得以合法的羅訴韋德案呢？會的，他當然會。」

在後續7則推文裡，柯林頓寫道，卡瓦諾出現在川普的大法官人選名單之前，曾發言稱讚「羅訴韋德案」的不同意見，卡瓦諾還說當年在「羅訴韋德案」判決中持不同意見的共和黨籍大法官芮奎斯特(William Rehnquist)是他心目中的「英雄」。

柯林頓在推文中指出，卡瓦諾想要推翻「羅訴韋德案」的意圖「非常明顯」。

她在推文裡也寫道，卡瓦諾擔任聯邦法院法官期間，曾禁止一名被美國政府收押的無證移民年輕婦女行使墮胎權，「對於沒有自付款(copays)的避孕項目，卡瓦諾的判決是允許企業執行長拒絕為員工給付」。

她指出，某些反墮胎團體為卡瓦諾背書，認為可以靠著卡瓦諾投下一票，讓「羅訴韋德案」得以推翻。

柯林頓在推文中提出警告，卡瓦諾任命案如果通過，「對於想要剝奪婦女健康自主權的倡議者來說，將是一大勝利」。

前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)預言卡瓦諾(...
前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)預言卡瓦諾(Brett Kavanaugh，圖)若成為大法官必將推翻「羅訴韋德案」的2018年9月5日推文被網友翻出，在推特與Reddit引起瘋傳，有網友回應柯林頓講的果然是對的。美聯社

柯林頓 大法官 墮胎

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