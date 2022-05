柯林頓2018年曾推文：卡瓦諾一定會推翻羅訴韋德案

近半世紀以來保障婦女墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息傳出後,前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)預言卡瓦諾(Brett Kavanaugh)若成為大法官 必將推翻「羅訴韋德案」的2018年9月5日推文被網友翻出,在推特與Reddit引起瘋傳,有網友回應柯林頓講的果然是對的。

If Brett Kavanaugh becomes a Supreme Court justice, will he help gut or overturn Roe v. Wade, which legalized abortion in America? Yes, of course he will.