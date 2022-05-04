法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

1973年墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息傳出之後，已故自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)開始遭到檢討生前為何不趁早在前總統歐巴馬任內主動退休，導致保守派大法官如今在最高法院享有絕對多數優勢。圖為她2019年檔案照。(Getty Images)

1973年墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息傳出之後，已故自由派大法官 魯絲·巴德爾‧金斯柏 (Ruth Bader Ginsburg)開始遭到檢討生前為何不趁早在前總統歐巴馬任內主動退休 ，導致保守派大法官如今在最高法院享有絕對多數優勢。

金斯柏2020年9月18日病逝，享壽87歲。前總統川普火速提名聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)遞補金斯柏遺缺，並於2020年總統大選前完成任命。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，某些政治學者近日分析最高法院主要意見書草稿外洩事件時紛紛提到，德高望重的金斯柏生前在支持者之間獲得一股強烈的「個人崇拜」(cult of personality)，導致「羅訴韋德案」現在變得岌岌可危。

報導指出，金斯柏在世時堪稱經典人物，身後依舊受到廣大粉絲尊敬，尤其是進步派人士，但金斯柏步入晚年之後拒絕退休，卻曾引發批評。

1993年，金斯柏在柯林頓總統任命下進入最高法院。過世之前，她是最高法院裡最資深的自由派大法官，當時最高法院生態為保守派大法官與自由派大法官是5票對4票，不過首席大法官羅伯茲(John Roberts)被視為搖擺票(swing vote)，在某些案例的投票中選擇與自由派大法官站在同一邊。

相較之下，現在最高法院保守派大法官與自由派大法官票數差距拉大，變成6票對3票，巴瑞特進入最高法院之後，儼然註定「羅訴韋德案」有朝一日將被推翻的命運。

康乃爾大學(Cornell University)政府政治副教授巴特曼(David A. Bateman)接受訪問時說，如果「羅訴韋德案」真的遭到推翻，從某種角度來看，將代表著「金斯柏的失敗」，因為她沒能為身後遺缺可能引發效應預做準備。

巴特曼表示，「羅訴韋德案」若被推翻，對民主黨來說也是失敗，因為民主黨輸掉2016年總統大選。他說，雖然勝敗乃兵家常事，民主黨不可能每場選舉都贏，「可是大家對於失敗之後該怎麼辦，都沒有好好準備」。

加拿大英屬哥倫比亞大學(The University of British Columbia, UBC)政治學者奎爾克(Paul Quirk)受訪時說，從自由派或支持墮胎陣營的立場來看，「羅訴韋德案」若被推翻要怪誰，「答案其實非常明顯，就是已經過世的金斯柏」。

奎爾克說，前總統歐巴馬第二任期間，當時金斯柏已經年過八旬，曾經罹患癌症，2014年、2015年間曾有對金斯柏的勸退聲浪，希望她能申請退休，以便讓歐巴馬安排自由派繼任人選進入最高法院，但金斯柏拒絕接受建議。

奎爾克表示，對於金斯柏拒絕退休，歐巴馬避免對她施加壓力，「金斯柏堅決不退休，導致羅訴韋德案被推翻，可能是外界不曾料想到的，但持平而論，卻一直存在著可能性」。