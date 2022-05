最高法院意見書草稿誰洩密？首席大法官羅伯茲也被懷疑

最高法院將推翻合法墮胎判例,支持與反對墮胎者讓美國分裂為兩派。圖為最高法院九位大法官合影。前排左起艾里托、湯瑪斯、首席大法官羅伯茲、布萊爾、薩多馬友;後排左起卡瓦諾、凱根、戈薩奇、巴瑞特。美聯社

大法官 艾里托(Samuel Alito)撰寫、尚未公開的主要意見書草稿中指出,最高法院將推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),消息2日晚間在媒體曝光後,輿論譁然。各界紛紛揣測究竟是誰透露消息,就連首席大法官羅伯茲 (John Roberts)也遭點名。

哈芬登郵報(HuffPost)分析,能把意見書草稿從最高法院內部洩露給媒體的人數極少,除了9名大法官之外,還有大法官的法院助理及工作人員,最可能放消息的管道大致來自四大方向:

一、自由派法院助理

Politico新聞網站2日晚間推出獨家報導之後,第一時間在社群網站 引發網友熱議的推測理論為,消息是不滿保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的自由派法院助理傳出。某些自由派側翼團體在社群網站發文中,甚至以給予「勇敢的助理」等稱讚。

共和黨政治幕僚及媒體名嘴,異口同聲點名洩密者是某位自由派大法官的助理,一名助理的照片與姓名也被放上網路。

哈芬登郵報指出,這套理論雖然可能為真,但到目前為止並無證據,從實際角度看來則有漏洞,因為自由派大法官如今在最高法院淪為少數,缺乏實際權力,洩露草稿並無法改變如此事實。

其次,草稿是在今年2月間撰寫,為何事隔數月才外洩也令人不解。自由派大法官處於少數的情況下,長期以來依然嘗試影響多數意見,設法推動某些程度的改變。曾任最高法院助理的耶魯大學法學院( Yale Law School )教授艾米·卡普欽斯基(Amy Kapczynski)3日在推特發文寫道:「怎麼可能會故意放消息,讓通盤策略因此遭到破壞呢?」

二、保守派法院助理

哈芬登郵報分析,某些人士推測,保守派法院助理故意讓消息外洩,目的是讓草稿內容達到木已成舟的效果,但這種推測同樣沒有證據。

三、羅伯茲或羅伯茲其中一名助理

「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站資深選舉分析師崔德(Sean Trende)3日在推特發文指出,揣測洩密來源的各種說法當中,最合理的推測就是羅伯茲本人,目的則是想要讓大法官知道未來判決結果一旦公布,將引發外界如何強烈反彈。

崔德寫道:「不過,這種手段與羅伯茲個性完全不符,他不是為了搶救村子而去放火燒村子(burn the village to save the village)的那種人。」

事件發生後,羅伯茲已發表聲明表示將對草稿洩密展開調查。哈芬登郵報報導,若是羅伯茲洩密,很難想像會在事後發新聞稿做賊喊抓賊。

四、其他理論

報導指出,其他推測包括可能有工作人員在印表機意外發現草稿影本而洩露給媒體,或者草稿是被電腦駭客取得,但這些理論卻與Politico新聞網站報導稱「消息來自熟悉最高法院內部辯論的人士」產生矛盾。

至於「熟悉最高法院內部辯論」的目標則包括去年12月聆聽口語辯論之後,在內部會議討論中與艾里托意見一致、直到本周都沒有改變立場的四位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及巴瑞特( Amy Coney Barrett),以及這些大法官的助理。