女籃球員被俄逮捕 美認定「錯誤拘留」談判爭取獲釋
國務院3日表示，已確定美國女籃WNBA明星球員格林納(Brittney Griner)在俄羅斯被「錯誤拘留」，「美國政府將繼續努力為格林納女士提供適當支持。」與此同時，此案已交給國務院專門負責與他國談判釋放人質的部門；即使有關格林納的法律訴訟已結束，美國也將更積極確保格林納獲釋。
現年31歲的格林納是鳳凰水星(Phoenix Mercury)女籃隊中鋒。俄羅斯聯邦海關總署3月5日聲明表示，在莫斯科附近的謝列梅捷沃機場，一名曾隨美國隊贏得兩枚奧運金牌的美國女籃球員被發現行李內有含大麻油的電子菸，被以毒品罪名拘留。
案發後，美方遲未表明格林納屬「錯誤拘留」，只表示他們的重點是確保她可以在監獄中與美國領事人員接觸；美國領事官員曾在3月探視過格林納。如今事態發展有別，美方現將此案交給國務院「總統人質事務特使辦公室」，此部門專門負責與他國談判釋放人質和其他被歸為「遭錯誤拘留」的美國人。
格林納經紀人柯拉絲(Lindsay Kagawa Colas)說：「格林納已被拘留75天，我們期盼白宮採取一切必要措施，帶她回家。」
WNBA球員工會主席奥格米克(Nneka Ogwumike)聲明指出，「得知美國政府已確定格林納被錯誤拘留，我們希望他們的努力盡快大功告成。現在是格林納回家的時候了。」格林納曾七次入選WNBA全明星隊，2021年和2016年隨美國女籃隊奪得奧運金牌。
WNBA另在3日宣布，將以地板貼花彰顯格林納的貢獻，貼花將印上格林納姓名縮寫BG及她的球衣42號。WNBA賽季6日晚揭開序幕，所有12支球隊主場都將貼上此貼花；鳯凰水星當晚在主場迎戰拉斯維加斯王牌隊。WNBA也將允許鳳凰水星持續支付格林納的薪水，不計入球隊付薪上限。
除格林納外，另一位被認為在俄羅斯被不公正拘留的美國人，是密西根州企業安全主管惠蘭(Paul Whelan)，他於2018年12月在參加朋友婚禮時被捕，後來因與間諜有關指控被判刑16年。
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