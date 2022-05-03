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俄軍出動大砲飛機 猛攻烏克蘭馬立波市鋼鐵廠

中央社莫斯科3日綜合外電報導
亞速鋼鐵廠2日冒出黑煙。(路透)
亞速鋼鐵廠2日冒出黑煙。(路透)

俄羅斯軍方今天表示，俄軍與烏克蘭親俄分離主義部隊使用大砲和飛機攻擊烏國南部城市馬立波的亞速鋼鐵廠，也就是烏克蘭戰士在當地最後據點。烏國軍方證實俄軍展開強烈攻勢。

俄國國防部指控亞速營（Azov battalion）和其他烏國軍人利用之前戰鬥稍歇，再度搶占亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的戰鬥位置。

亞速營已併入烏克蘭國家衛隊，成為亞速軍團（Azov Regiment），在馬立波（Mariupol）防衛戰中扮演重要角色。

亞速軍團副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）在社群媒體發布聲明說，俄軍「在裝甲車輛和戰車支援下，對亞速鋼鐵廠發動強烈攻擊」，而且俄軍還企圖以船隻運送「大批步兵到陸地上」。

他又說：「我們將竭盡所能擊退攻擊，但我們呼籲立即採取措施撤離廠內的平民。」

根據俄國新聞通訊社刊登的聲明，俄國國防部說，「俄軍與頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）部隊使用大砲和飛機，開始摧毀」烏克蘭部隊的「射擊陣地」。

頓內次克人民共和國是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。

馬立波是烏克蘭境內受創最慘重的城市之一。

基輔當局表示，上週末有超過100名平民撤離占地廣闊的亞速鋼鐵廠。許多軍人和平民藏身在廠內迷宮般的地底通道。

烏克蘭 俄國 國防部

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