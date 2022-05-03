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拜登走訪洛克希德馬丁工廠 突顯標槍飛彈重要性

中央社華盛頓3日綜合外電報導
拜登總統(中)前往阿拉巴馬州前接受記者訪問。(美聯社)
拜登總統(中)前往阿拉巴馬州前接受記者訪問。(美聯社)

總統拜登（Joe Biden）今天前往阿拉巴馬州，參觀洛克希德馬丁公司製造反戰車標槍飛彈的工廠，讓這款幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的武器成為聚光燈焦點。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）2日表示，拜登將利用這次訪問，催促國會批准他所提議的330億美元援助烏克蘭計畫，其中包括超過200億美元軍事援助。

她說，拜登將提醒美國人「我們為什麼要戰鬥，我們為什麼在這場戰爭中支持烏克蘭人，我們會提供哪些裝備和援助…以及為什麼如此迫切要讓這筆資金過關」。

儘管援助烏克蘭不屬於國會不同黨派議員慣常爭吵的主題，但200億美元是個巨大數目，任何立法案都可能成為華盛頓政治兩極化的犧牲品。民主黨籍的拜登為避免出現這種結果，特地前去訪問數十年來一直支持共和黨總統候選人的阿拉巴馬州。

標槍飛彈由洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）聯合生產，雷神另外也生產「刺針」（Stinger）防空飛彈。

洛克希德馬丁表示，其位在阿拉巴馬州特洛伊（Troy）工廠雇用了600名員工，協助製造5種飛彈，該廠也是唯一一座標槍系統的最後組裝廠，每年可生產2100枚標槍飛彈。

阿拉巴馬州 拜登 烏克蘭

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